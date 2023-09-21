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تشيلسي يبدأ مرحلة تخفيض النفقات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 12:37 مساء
تشيلسي يبدأ مرحلة تخفيض النفقات
لاعبو تشيلسي خلال إحدى المباريات (إكس)
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أكدت جريدة «ديلي ميل» البريطانية أن نادي تشيلسي يتجه إلى خفض حجم الإنفاق على الرواتب داخل النادي عقب الصفقات العديدة التي أبرمها خلال الفترة الماضية.

80 مليون إسترليني فاتورة الأجور في تشيلسي
وذكرت الجريدة أن تشيلسي يتطلع إلى خفض فاتورة الأجور السنوية بنحو 80 مليون جنيه إسترليني، خاصة أنه منذ استحواذ تود بوهلي وكليرليك كابيتال على النادي في العام 2022، أنفق تشيلسي حوالي مليار جنيه إسترليني على انتقالات اللاعبين، مع زيادة فاتورة الأجور بشكل كبير.

وأضافت: «حسبما كشف أحد مؤسسي كليرليك فإن تشيلسي على وشك الحصول على استثمار كبير من شركة «أريس» الأميركية لزيادة الدخل في النادي».

وأشارت إلى أن النادي اللندني باع 13 من لاعبي الفريق الأول، إما بشكل دائم أو على سبيل الإعارة لتخفيض النفقات.

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ولفتت إلى أن تشيلسي يحاول في الوقت نفسه الحصول على أموال أكبر للنادي، إذ أفادت التقارير بأن «البلوز» دخل في شراكة مع شركة إدارة الأصول البديلة الأميركية بحجم استثمارات يصل إلى 404 ملايين جنيه إسترليني إضافية.

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