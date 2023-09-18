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الترجي وبلوزداد يضعان قدما في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 12:44 مساء
الترجي وبلوزداد يضعان قدما في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا
فريق كرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري. (أرشيفية : الإنترنت)
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قطع فريقا الترجي الرياضي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري خطوة نحو دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، تحقق ذلك بعد فوز كل من الفريقين خارج أرضهما في ذهاب الدور الثاني، في المقابل اكتفى كل من الوداد الرياضي المغربي، وصيف بطل النسخة السابقة، وبيراميدز المصري بتعادل حذر خارج الديار.

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حقق كل من الترجي وشباب بلوزداد فوزا ثمينا خارج الديار في ذهاب الدور الثاني من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وخيم التعادل على المواجهتين اللتين خاضهما كل من الوداد الرياضي المغربي، وصيف بطل النسخة السابقة، وبيراميدز المصري، بعيدا عن قواعدهما، حسب «فرانس برس».

الترجي يفوز بهدف الجزائري محمد أمين توغاي
وتغلب الترجي على مضيفه دوان البوركينابي 1- صفر في مدينة ياموسوكرو العاجية المحتسبة أرضا للفريق البوركيني. وسجل الجزائري محمد أمين توغاي هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء، وأشرف على تدريب الترجي المدير الرياضي، طارق ثابت، بدلا من المدير الفني معين الشعباني، الذي تخلف عن المهمة لظروف صحية.

بلوزداد يقلب تأخره أمام بو رينجرز السيراليوني
وقلب بلوزداد تأخره أمام بو رينجرز السيراليوني إلى فوز 3-1 في مدينة بو جنوب سيراليون. وعانى الوداد المغربي الأمرين، ليعود بالتعادل من أرض مضيفه حافيا الغيني 1-1 في ملعب «لانسانا كونتي» في كوناكري.

تعادل سلبي لبيراميدز المصري في أول ظهور
وعاد بيراميدز المصري بنتيجة حذرة من أرض مضيفه الجيش الرواندي إثر تعادلهما سلبا على ملعب «بيليه» في كيغالي، وكان بيراميدز يخوض باكورة مشاركته في البطولة القارية الأهم، بعد احتلاله المركز الثاني في الدوري المصري الموسم الماضي.

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