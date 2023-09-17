هايدنهايم يحقق أول فوز بين كبار الدوري الألماني على حساب فيردر بريمن

القاهرة - بوابة الوسط

حقق هايدنهايم فوزًا تاريخيًا هو الأول له في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وجاء على حساب ضيفه فيردر بريمن 4-2، الأحد، في المرحلة الرابعة من الموسم الجديد.

- لايبزيغ يشدد الخناق على ثنائي صدارة الدوري الألماني

وبعدما بدأ مشواره الأول على الإطلاق بين الكبار بهزيمتين وتعادل كان بطعم الفوز في المرحلة الماضية على أرض مضيفه بروسيا دورتموند وصيف البطل 2-2 بعدما كان متخلفًا بهدفين، نجح هايدنهايم الأحد في الخروج منتصرًا على حساب ضيفه بريمن، حسب «فرانس برس».

عقدة قديمة لفيردر بريمن أمام هايدنهايم

يبدو بريمن أنه يعاني من عقدة على أرض منافسه إذ خسر عليه العام 2011 في مسابقة الكأس (1-2)، ثم تعادل في إياب ملحق الهبوط والصعود العام 2020 (2-2) وخسر في دوري الدرجة الثانية العام 2022 (1-2).

وأنهى هايدنهايم الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين عبر تيم كلاينديست وإيرين دينكسي الذي كان يواجه فريقه الأصلي بما أنه معار من بريمن حتى نهاية الموسم الحالي.

لكن بريمن عاد إلى اللقاء في الشوط الثاني وقلص الفارق عبر مارفن دوكش وميتشل وايزر، إلا أن دينكسي ضرب مجددًا وأعاد فريقه إلى المقدمة قبل أن يحسم يان نيكلاس بيسته النتيجة بهدف رابع لأصحاب الأرض.