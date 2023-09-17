لايبزيغ يشدد الخناق على ثنائي صدارة الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط

واصل لايبزيغ تشديد الخناق على ثنائي الصدارة بايرن ميونخ حامل اللقب وباير ليفركوزن عندما أكرم وفادة ضيفه أوغسبورغ بثلاثية نظيفة.

في الوقت نفسه عاد بروسيا دورتموند، وصيف بطل الموسم الماضي، إلى سكة الانتصارات بفوز ثمين على مضيفه فرايبورغ 4-2 بينها ثنائية لمدافعه المخضرم ماتس هوملس، السبت، في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم، حسب «فرانس برس».

- الدوري الألماني: بايرن يسحق شالكه ويتمسك باللقب

- دورتموند يواصل مطاردة بايرن بفوز على مونشنغلادباخ

في المباراة الأولى، تابع لايبزيغ عروضه القوية في بداية الموسم واكتسح أوغسبورغ 3-صفر، وسجل الهولندي تشافي سيمونس (7) والبلجيكي أيكوما لوا أوبيندا (11) ودافيد روم (27).

وهو الفوز الثالث تواليًا للفريق منذ خسارته أمام باير ليفركوزن 2-3 في المرحلة الأولى فرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف ليفركوزن وبايرن ميونيخ المتعادلين 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة في ميونيخ.

وكان لايبزيغ استهل موسمه بإحراز لقب كأس السوبر المحلية عقب فوزه على العملاق بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة.