مانشستر سيتي يحقق فوزه الخامس تواليًا في «البريميرليغ» بعودة غوارديولا

القاهرة - بوابة الوسط

واصل مانشستر سيتي حامل اللقب انطلاقته القوية وتشبثه بالصدارة عندما حقق فوزه الخامس تواليًا بتغلبه على مضيفه وست هام يونايتد 3-1، السبت، في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ».

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واستعاد السيتي خدمات مدربه الإسباني بيب غوارديولا على دكة البدلاء بعدما غاب عنها في مباراتيه الأخيرتين بسبب عملية جراحية في ظهره، وكللها بفوز مستحق على مضيفه وست هام الذي كان البادئ بالتسجيل، حسب «فرانس برس».

وكان مانشستر سيتي صاحب الأفضلية منذ بداية المباراة وخلق العديد من الفرص لكن مهاجميه تناوبوا على إهدارها خصوصًا هدافه الدولي النرويجي إرلينغ هالاند، فضلًا عن تألق حارس مرمى أصحاب الأرض الفرنسي ألفونسو أريولا.