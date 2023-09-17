أتلتيكو مدريد يسقط ضحية بثلاثية نظيفة أمام فالنسيا في «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط

ألحق فالنسيا هزيمة مذلة بضيفه أتلتيكو مدريد عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة على ملعب ميستايا ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، السبت، وسجّل أهداف فالنسيا كل من هيوغو دورو (5 و34) وخافيير غيرا (54).

وهي الخسارة الأولى لـ«روخيبلانكوس» هذا الموسم بعد فوزين وتعادل، فتراجع إلى المركز السابع برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، فيما استعاد فالنسيا توازنه بعد خسارتين متتاليتين وحقق فوزه الثالث هذا الموسم متقدمًا إلى المركز الخامس، حسب «فرانس برس».

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وقال حارس مرمى أتلتيكو السلوفيني يان أوبلاك «لقد دخلوا المباراة بقوة أكبر بكثير، وإذا لم تكن على المستوى نفسه، فمن المستحيل الفوز بأي مباراة».

وأضاف «لقد استحقوا الفوز، وعلينا أن نهنئهم وأن ننظر في المرآة. نعلم أنه يمكننا تقديم أكثر بكثير مما قدمناه اليوم، افتقرنا إلى كل شيء اليوم، لعبنا مباراة سيئة جدًا وخسرنا 0-3 وهذا يؤلمنا كثيرًا».