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الدولي المغربي إبراهيم صلاح ينقذ رين من الخسارة في الدوري الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 03:48 مساء
الدولي المغربي إبراهيم صلاح ينقذ رين من الخسارة في الدوري الفرنسي
مهاجم رين الدولي المغربي إبراهيم صلاح يحتفل بهدف التعادل في مرمى ليل (2-2) في الدوري الفرنسي، 16 سبتمبر 2023. (فرانس برس)
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أنقذ المهاجم الدولي المغربي إبراهيم صلاح فريقه رين من الخسارة أمام ضيفه ليل وأدرك له التعادل 2-2، السبت، في المرحلة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وضرب ليل بقوة وتقدم بهدفين لليني يورو (33) وبافود دياكيتي (62)، وقلص لورنز أسينيون الفارق (74)، قبل أن ينجح صلاح، بديل ديزيريه دويه (55)، في إدراك التعادل في الدقيقة 89، حسب «فرانس برس».

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وهو التعادل الرابع تواليًا لرين هذا الموسم. واستهل رين موسمه بقوة عندما أكرم وفادة ضيفه متز 5-1، لكن تعثر بعدها أمام لنس 1-1 ولوهافر 2-2 وبريست 0-0، قبل أن يتعادل اليوم مع ليل.

ورفع رين رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس بفارق نقطة واحدة خلف ليل الذي تعادل للمرة الثانية هذا الموسم مقابل فوزين وخسارة واحدة.

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