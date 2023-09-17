كرايتشيكوفا تظفر بسابع لقب في مسيرتها بدورة سان دييغو الأميركية للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

ظفرت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، الفائزة بلقب بطولة رولان غاروس قبل عامين المصنفة الثانية عالميا سابقا، بدورة سان دييغو الأميركية لكرة المضرب، بعد فوزها على الأميركية صوفيا كينين 6-4 و2-6 و6-4.

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وبهذا الفوز، حققت كرايتشيكوفا (27 عاما)، المصنفة الـ13 عالميا حاليا، لقبها السابع في مسيرتها، والثاني لها هذا العام، بعد دورة دبي في فبراير الماضي، بعدما تغلبت في النهائي على البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميا حينها، حسب وكالة «فرانس برس».

وفازت التشيكية بعد مباراة صعبة، استمرت ساعتين و38 دقيقة، على صاحبة المركز الـ93 عالميا الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة العام 2020.

وسيمنح هذا الانتصار كرايتشيكوفا عودة إلى قائمة الأوليات العشر في التصنيف العالمي، متقدمة مباشرة على الفرنسية كارولين غارسيا (11) التي خرجت من دور ربع النهائي.