تمريرات صلاح الذهبية تمنح ليفربول صدارة موقتة في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

مرّر «الفرعون» المصري محمد صلاح كرتين حاسمتين وساهم في صناعة الثالث، فقلب ليفربول تأخره أمام مضيفه ولفرهامبتون إلى فوز 3-1، السبت، في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليتصدر الترتيب موقتًا بفارق نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

ورفع ليفربول الذي لم يخسر للمباراة الـ16 تواليًا في الدوري منذ نهاية الموسم الماضي، رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات، مقابل 12 لسيتي الذي يحلّ على وست هام اللندني في وقت لاحق. وفي غياب قلب دفاعه الموقوف الهولندي فيرجيل فان دايك، تخلّف «الحُمر» مبكرًا بهدف حمل توقيع الكوري الجنوبي هي تشان هوانغ، حسب «فرانس برس».

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صلاح رابع لاعب يمرّر كرة حاسمة في خمس مباريات

تحسّن ليفربول في الشوط الثاني، وانتظر حتى الدقيقة 55 للمعادلة، عندما لعب البرتغالي ديوغو جوتا كرة في ظهر الدفاع إلى صلاح الذي مرّرها عكسية إلى الجهة اليسرى، تابعها الهولندي كودي خاكبو المتربص في المرمى الخالي، وأصبح صلاح رابع لاعب يمرّر كرة حاسمة في خمس مباريات متتالية خارج أرضه في «البريميرليغ».

«الفرعون» يصنع الهدف الثاني بما يشبه الأول

وكان لافتًا أن المدرب الألماني يورغن كلوب أخرج خاكبو بعد ثوان من تسجيله هدف التعادل، وصنع صلاح الهدف الثاني بما يشبه الأول، عندما استلم كرة على الجهة اليمنى ولعبها أرضية إلى الظهير الإسكتلندي أندي روبرتسون فتابعها في المرمى.

وفي الوقت البدل عن ضائع، قلب صلاح الطاولة نهائيًا على المضيف، بتمريرة أرضية إلى الشاب هارفي إليوت الذي سددها في الزاوية البعيدة ارتدت من المدافع الإسباني هوغو بوينو في الشباك (90+1)، فاحتسب الهدف عن طريق الخطأ بعد أن مُنح في بادئ الأمر لإليوت.