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اتحاد العاصمة الجزائري يحصد اللقب القاري الثاني على حساب الأهلي المصري

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 05:05 مساء
اتحاد العاصمة الجزائري يحصد اللقب القاري الثاني على حساب الأهلي المصري
تتويج اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقية لكرة القدم، 15 سبتمبر 2023. (إنترنت)
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فاز نادي اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقية لكرة القدم، الجمعة، للمرة الأولى في تاريخه إثر فوزه على الأهلي المصري 1-0، على ملعب الملك فهد في مدينة الطائف السعودية.

للمرة الأولى في تاريخه، أحرز نادي اتحاد العاصمة الجزائري كأس السوبر الأفريقية على حساب نظيره الأهلي المصري بعد أن هزمه في لقاء قوي بنتيجة 0-1، الجمعة، على ملعب الملك فهد بالطائف بالمملكة السعودية، حسب «فرانس برس».

اللقب القاري الثاني في تاريخ اتحاد العاصمة
ويعد هذا اللقب القاري الثاني في تاريخ النادي العاصمي، بعد كأس الاتحاد الأفريقي، ويعود الفضل في ذلك أيضًا إلى مدربه عبدالحق بن شيخة الذي توج باللقب للموسم الثاني على التوالي بعدما قاد نهضة بركان المغربي إلى اللقب في الموسم الماضي إلى منصة التتويج على حساب مواطنه الوداد (2-صفر).

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بن شيخة ثاني مدرب يتوج باللقب مع فريقين مختلفين
وهكذا أصبح بن شيخة ثاني مدرب يتوج باللقب مع فريقين مختلفين بعد التونسي فوزي البنزرتي. وكان قد خاض الأهلي اللقاء باحثًا عن تعزيز رقم ألقابه القياسي (8 ألقاب في 11 مشاركة)؛ حيث منح المدرب السويسري مارسيل كولر الفرصة للأسماء الجديدة المنضمة إلى «القلعة الحمراء» لاعب الوسط إمام عاشور، والمهاجم المغربي رضا سليم الذي شكل القوة الضاربة في الخط الأمامي، إلى جانب حسين الشحات، ومحمود عبدالمنعم «كهربا».

أما بن شيخة فاعتمد على مجموعة مخضرمين قادت الفريق إلى لقب كأس الاتحاد الأفريقي في الموسم الماضي على حساب يانغ أفريكانز التنزاني، وفي مقدمتهم الحارس أسامة بنبوت، والقائد زين الدين بلعيد، والبوتسواني تويمسانغ أوريبوني، وخالد بوسليو.

دقيقة حداد على ضحايا زلزال المغرب وعاصفة ليبيا
وانطلقت المباراة بدقيقة حداد على أرواح ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا، وبعد تبادل التسديد على المرمى من دون خطورة واضحة، افتتح الأهلي التسجيل عبر محمود عبدالمنعم «كهربا» مستغلًا خطأ من الحارس الجزائري إثر تسديدة إمام عاشور البعيدة، إلا أن الحكم الغابوني بيار أتشو ألغاه بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد بداعي وجود خطأ على مهاجم الأهلي.

واستطاع الفريق الجزائري الحصول على ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو إثر تدخل قوي من مروان عطية على خالد بوسيلو، انبرى لها زين الدين بلعيد بنجاح وسجلها إلى يسار الشناوي الذي ارتمى للجهة اليمنى في الدقيقة 42، وحافظ المدربان على نسقهما الخططي مع انطلاق الشوط الثاني، حتى انتهاء المباراة بفوز اتحاد العاصمة.

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