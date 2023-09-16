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ليفركوزن يفرض تعادلًا دراميًا على بايرن ميونيخ في الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 04:37 مساء
ليفركوزن يفرض تعادلًا دراميًا على بايرن ميونيخ في الدوري الألماني
الأرجنتيني إيزيكيل بالاسيوس محتفلاً بتسجيل الهدف الثاني لباير ليفركوزن أمام بايرن ميونيخ في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم، 16 سبتمبر 2023. (فرانس برس)
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فرض باير ليفركوزن تعادلًا دراميًا على مضيفه بايرن ميونيخ 2-2 في مباراة بقيت مفتوحة حتى الثواني الأخيرة، الجمعة، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وافتتح الإنجليزي هاري كاين التسجيل لبايرن (7)، قبل أن يدرك الإسباني أليكس غريمالدو التعادل للضيوف (24). لكن النادي البافاري سجّل هدفًا كاد يكون قاتلًا عن طريق ليون غوريتسكا (86)، لولا ركلة جزاء نفذها الأرجنتيني إيزيكيل بالاسيوس بنجاح ومنح ليفركوزن التعادل (90+4)، حسب «فرانس برس».

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وبهذا التعادل، بقي وضع الترتيب على ما كان عليه قبل المباراة، فحافظ ليفركوزن على الصدارة بعشر نقاط متقدمًا على بايرن ميونيخ بفارق الأهداف. ونجح كاين في مباغتة الضيوف بأول الأهداف بعد ست دقائق؛ إذ قابل ركنية طويلة على الزاوية البعيدة برأسية هزّ بها الشباك (7).

باير ليفركوزن يفرض سيطرته على المباراة
وبعدها، بدأ الضيوف بفرض سيطرتهم على المباراة، سعيًا لإدراك التعادل من دون نجاعة تهديفية، غير أن ركلة حرّة احتسبها الحكم على مشارف منطقة بايرن، كانت كافية لغريمالدو ليضعها بإتقان في أقصى الزاوية اليسرى للحارس سفين أولريخ (24).

وكان الهدف بمثابة جرعة ثقة لليفركوزن الذي دكّ مرمى أصحاب الأرض بهجمات خطيرة متتالية، تألق أولريخ في صدّها. وفي الشوط الثاني، قرر المدرب توماس توخل استبدال يوزوا كيميش في الدقيقة 61، لإقحام المغربي نصير مزراوي، مع تحوّل النمساوي كونراد لايمر إلى وسط الملعب بعدما شغل مركز الظهير منذ البداية. وتسبّب هذا التبديل في غضب كيميش الذي بدت عليه علامات الاستياء.

توخل يستفيد من المهاجم الفرنسي الشاب ماتيس تيل
واستمر تألق أولريخ أمام طوفان ليفركوزن بتصديه الرائع لكرات عدة. واستفاد توخل من إقحامه للمهاجم الفرنسي الشاب ماتيس تيل في الدقائق الأخيرة، لينجح البديل في التوغل من الجهة اليسرى قبل إرسال عرضية أرضية نحو غوريتسكا، الذي قابلها بلمسة في الشباك (86).

وظنّ بايرن أنه ظفر بالمباراة، لكن الحكم منح الضيوف ركلة جزاء بعدما لجأ إلى تقنية الفيديو إثر مخالفة ارتكبها الكندي ألفونسو ديفيس، ليسجل منها بالاسيوس هدف التعادل (90+6).

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