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نيس يفسد ثنائية مبابي ويُلحق بسان جيرمان الخسارة الأولى في الدوري الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 04:32 مساء
نيس يفسد ثنائية مبابي ويُلحق بسان جيرمان الخسارة الأولى في الدوري الفرنسي
المدرب إنريكي مع المهاجم مبابي عقب خسارة باريس سان جرمان أمام ضيفه نيس في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، 16 سبتمبر 2023. (فرانس برس)
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ألحق نادي نيس الخسارة الأولى بمضيفه باريس سان جيرمان 3-2، الجمعة، رغم ثنائية كيليان مبابي، في افتتاح منافسات المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وسجل ثلاثية نيس، النيجيري تيريم موفي (21 و68) وغايتان لابورد (53)، فيما أحرز مبابي ثنائية نادي العاصمة (29 و87).

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وبهذا الفوز، قفز نيس إلى المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد سان جيرمان عند 8 نقاط، ليصبح مهددًا بفقدان المركز الثالث بعد تلقي خسارته الأولى هذا الموسم. وبدا فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي مرتبكًا وغير منظّم، ليفرض نيس سيطرته على المجريات، حسب «فرانس برس».

تألق الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما في الذود عن مرماه
ودخل الضيوف اللقاء بهجوم ضاغط مهددين مرمى أصحاب الأرض مبكرًا، كان الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما متألقًا في صدها. لكن نيس باغت سان جيرمان بهدف أول عبر موفي (21)، ما أثار حفيظة رجال إنريكي لإدراك التعادل من خلال هدمات عثمان ديمبيليه والبرتغالي غونسالو راموس ومبابي.

وكان لحامل اللقب هدف التعادل من مبابي بعد تمريرة متقنة من المغربي أشرف حكيمي (29). لكن لاعبي نيس واصلوا الضغط على دفاع أصحاب الأرض، من دون أهداف في الشوط الأول.

سقوط لاعبي باريس سان جيرمان في الشوط الثاني
وسقط لاعبو سان جيرمان في الشوط الثاني في فخ الارتباك على غرار الشوط الأول، فتقدم نيس مجددًا عبر لابورد الذي تلقى تمريرة من موفي وحوّلها في الشباك (53)، قبل أن يضيف موفي نفسه الهدف الثالث بتسديدة أرضية بعد انطلاقة سريعة ومجهود فردي (68).

ودفع إنريكي بكل أوراقه من مقاعد البدلاء؛ حيث أشرك الأوروغوياني مانويل أوغارتي وراندال كولو مواني. وأسفر التغيير عن تقليص الفارق عبر مبابي أيضًا الذي تلقى تمريرة من كولو مواني وسجّل هدفه الثاني (87).

غير أن المباراة انتهت بفوز نيس الذي أفسد على باريس حفل وداع نجمه الإيطالي ماركو فيراتي المنتقل إلى النادي العربي القطري.

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