فودن يثير معركة كلامية بين غوارديولا وساوثغيت

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الفني لمانشستر سيتي بطل أوروبا، بيب غوارديولا، أن لاعبه فيل فودن بمقدوره اللعب في عدة مراكز هجومية، بعد ادعاء مدرب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، أن المهاجم الشاب ليس قادراً على القيام بدور مركزي مع بلاده.

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وبعد سؤاله عن تردده في استخدام فودن بالمناطق المركزية في هجومه، أجاب ساوثغيت مطلع الأسبوع: «اسألوا بيب». واعتبر ساوثغيت أنه في ظل الدفع بفودن على الأطراف مع بطل إنجلترا وأوروبا، فمن الصعب عليه الاعتماد على ابن الثالثة والعشرين في قلب الهجوم خلال المباريات الدولية، حسب وكالة «فرانس برس».

غوارديولا داعماً قبل مواجهة وست هام في الدوري

وعن دور لاعبه، كان غوارديولا داعماً لفودن قبل مواجهة وست هام في الدوري المحلي: «تربطني علاقة رائعة بغاريث. تعليق مني؟ لا اتفق معه واتفق معه تماماً».

وأضاف: «عندما تلعب على الطرف يكون الدور مختلفاً تماماً. لكنه يعلم، وأنا أعلم أن فيل بمقدوره اللعب في كل المراكز الهجومية. في الوسط، والطرف الأيمن والأيسر، ووراء المهاجمين».