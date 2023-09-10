إقالة هانزي فليك من تدريب ألمانيا.. وفولر بدلا منه أمام فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

أقيل مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم هانزي فليك من منصبه، اليوم الأحد، على إثر الخسارة المذلة أمام اليابان 1-4 السبت في فولفسبورغ، كما أعلن الاتحاد الألماني للعبة.

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وبات فليك أول مدرب والوحيد الذي تجري إقالته منذ استحداث هذا المنصب العام 1926، حسب «فرانس برس».

وسيتولى رودي فولر المدير الرياضي في الاتحاد الألماني ومدرب ألمانيا السابق والذي قادها إلى نهائي مونديال 2002، الإشراف موقتًا على المنتخب بانتظار تعيين مدرب جديد.

وتخوض ألمانيا التي تستضيف نهائيات كأس أوروبا من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل، مباراة ودية ضد فرنسا الثلاثاء.