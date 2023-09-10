  • Alwasat News
Atwasat

إنتر ميامي ينتصر في غياب ميسي.. و«تاتا» يرفع سلسلة مبارياته دون خسارة إلى 12

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 12:57 مساء
إنتر ميامي ينتصر في غياب ميسي.. و«تاتا» يرفع سلسلة مبارياته دون خسارة إلى 12
مهاجم إنتر ميامي الإكوادوري ليوناردو كومبانا يسجل هدف التعادل لفريقه من ركلة جزاء أمام سبورتنغ كنساس سيتي على ملعب «دي آر في بي أن كيه» ستاديوم في 9 سبتمبر 2023. (فرانس برس)
alwasat radio

واصل إنتر ميامي انتصاراته في الدوري الأميركي لكرة القدم، على الرغم من افتقاده جهود نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بفوزه على ضيفه سبورتنغ كنساس سيتي 3-2، منعشاً آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وغاب ميسي عن صفوف إنتر، الذي انضم إلى صفوفه هذا الصيف قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، لخوضه مع الأرجنتين تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 ضمن النافذة الدولية، بالإضافة إلى 7 لاعبين آخرين دوليين، حسب وكالة «فرانس برس».

ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو
ميسي يعود لقيادة الأرجنتين نحو حلم مونديالي جديد.. والبرازيل تعيش لحظات القلق

«تاتا» يرفع سلسلة مبارياته دون خسارة إلى 12
رفع فريق المدرب الأرجنتيني خيراردو  مارتينو «تاتا» سلسلة مبارياته من دون خسارة إلى 12 في مختلف المسابقات. وعلى ملعب «دي آر في بي إن كيه ستاديوم» في فلوريدا، تخلف إنتر بعد 9 دقائق من صافرة البداية بهدف سجله المجري دانييل شالووي إثر خطأ من الحارس درايك كالندر، الذي فشل في التعامل مع كرة سددها التشيلي فيليبي غوتييريس من مسافة بعيدة.

ركلة جزاء تمنح إنتر التعادل في مباراة مثيرة
أدرك إنتر التعادل من ركلة جزاء تحصل عليها بعد خطأ من الحارس تيموثي ميليا، وسددها بنجاح مهاجمه الإكوادوري ليوناردو كامبانا، الذي عاد ليمنح التقدم لفريقه برأسية بعد تمريرة عرضية من دياندري يلدين.

سيرجيو بوسكيتس يُسهل تسجيل الهدف الثالث
أضاف إنتر الثالث في الشوط الثاني بفضل لاعب خط وسط برشلونة السابق سيرجيو بوسكيتس، بعدما نفذ بسرعة ركلة حرة أمام منطقة فريقه إلى الأرجنتيني فاكوندا فارياس المندفع من وسط الملعب، تابعها تسديدة في الشباك. وقبل 12 دقيقة من صافرة النهاية، قلّص كنساس سيتي الفارق إلى هدف بفضل مهاجمه المكسيكي ألن بوليدو، الذي رفع غلته من الأهداف إلى 13 في الدوري هذا الموسم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس

غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس
شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك

شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك
الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفًا

الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفًا
«مولاي إبراهيم» المنكوبة تبكي ضحايا أعنف زلزال يشهده المغرب

«مولاي إبراهيم» المنكوبة تبكي ضحايا أعنف زلزال يشهده المغرب
الزروق والأسود والزوي: منتخب الطائرة شرف الرياضة الليبية.. وكلمة «شكرا» لا تكفي

الزروق والأسود والزوي: منتخب الطائرة شرف الرياضة الليبية.. وكلمة «شكرا» لا تكفي
جدل حول إجازة مجمع اللغة العربية بالقاهرة كلمة «تريند»

جدل حول إجازة مجمع اللغة العربية بالقاهرة كلمة «تريند»
ليبيا تلتقي تشاد في ربع نهائي الطائرة الأفريقية

ليبيا تلتقي تشاد في ربع نهائي الطائرة الأفريقية
سابالينكا تبحث عن صدارة تصنيف التنس وغوف تحلم بلقب كبير في نهائي «فلاشينغ ميدوز».. السبت

سابالينكا تبحث عن صدارة تصنيف التنس وغوف تحلم بلقب كبير في نهائي «فلاشينغ ...
لقب تاريخي مرتقب بين ألمانيا وصربيا في نهائي مونديال السلة.. الأحد

لقب تاريخي مرتقب بين ألمانيا وصربيا في نهائي مونديال السلة.. الأحد
«سكودا» تنشر مقطعا دعائيا لـ«سوبيرب».. تعرف على أهم مميزاتها

«سكودا» تنشر مقطعا دعائيا لـ«سوبيرب».. تعرف على أهم مميزاتها
تارت مالح لأطفالك في المدرسة

تارت مالح لأطفالك في المدرسة
مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في نيودلهي

مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في ...
إجراءات عاجلة بسبب سوء الأحوال الجوية.. حكومة حماد تعلن عطلة طارئة وإخلاء مناطق

إجراءات عاجلة بسبب سوء الأحوال الجوية.. حكومة حماد تعلن عطلة طارئة وإخلاء مناطق
التحالف «الليبي- الأميركي»: قاضية أميركية ترفض طلب حفتر إسقاط دعوى ضده

التحالف «الليبي- الأميركي»: قاضية أميركية ترفض طلب حفتر إسقاط دعوى ضده
العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا

العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا
سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما بعد القيود الهندية على التصدير

سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما بعد القيود الهندية على التصدير
شاهد.. ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخها

شاهد.. ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في ...
«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي

«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مدفيديف يقصي ألكاراس ويلاقي ديوكوفيتش في نهائي «فلاشينغ ميدوز» للتنس
مدفيديف يقصي ألكاراس ويلاقي ديوكوفيتش في نهائي «فلاشينغ ميدوز» ...
ريال مدريد يتضامن مع ضحايا زلزال المغرب
ريال مدريد يتضامن مع ضحايا زلزال المغرب
سابالينكا تبحث عن صدارة تصنيف التنس وغوف تحلم بلقب كبير في نهائي «فلاشينغ ميدوز».. السبت
سابالينكا تبحث عن صدارة تصنيف التنس وغوف تحلم بلقب كبير في نهائي ...
الاتحاد المغربي يعلن تأجيل مباراته مع ليبيريا في تصفيات أفريقيا بسبب الزلزال
الاتحاد المغربي يعلن تأجيل مباراته مع ليبيريا في تصفيات أفريقيا ...
نيمار «المُجهد» يحطم الرقم القياسي لبيليه كأفضل مسجل لـ«السامبا» بـ79 هدفا
نيمار «المُجهد» يحطم الرقم القياسي لبيليه كأفضل مسجل لـ«السامبا» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا...
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام ......
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو...
اتحاد جدة يستعد لهز عرش الأرقام التاريخية في صفقة صلاح بمضاعفة العرض
اتحاد جدة يستعد لهز عرش الأرقام التاريخية في صفقة صلاح ......
باريس سان جيرمان يفقد كولو مواني في مواجهة ليون للإصابة
باريس سان جيرمان يفقد كولو مواني في مواجهة ليون للإصابة...
المزيد
إنتر ميامي ينتصر في غياب ميسي.. و«تاتا» يرفع سلسلة مبارياته دون خسارة إلى 12
إنتر ميامي ينتصر في غياب ميسي.. و«تاتا» يرفع سلسلة مبارياته ......
غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس
غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس...
شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك
شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك ......
نيمار «المُجهد» يحطم الرقم القياسي لبيليه كأفضل مسجل لـ«السامبا» بـ79 هدفا
نيمار «المُجهد» يحطم الرقم القياسي لبيليه كأفضل مسجل ......
الاتحاد المغربي يعلن تأجيل مباراته مع ليبيريا في تصفيات أفريقيا بسبب الزلزال
الاتحاد المغربي يعلن تأجيل مباراته مع ليبيريا في تصفيات ......
المزيد