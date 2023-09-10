إنتر ميامي ينتصر في غياب ميسي.. و«تاتا» يرفع سلسلة مبارياته دون خسارة إلى 12

القاهرة - بوابة الوسط

واصل إنتر ميامي انتصاراته في الدوري الأميركي لكرة القدم، على الرغم من افتقاده جهود نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بفوزه على ضيفه سبورتنغ كنساس سيتي 3-2، منعشاً آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وغاب ميسي عن صفوف إنتر، الذي انضم إلى صفوفه هذا الصيف قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، لخوضه مع الأرجنتين تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 ضمن النافذة الدولية، بالإضافة إلى 7 لاعبين آخرين دوليين، حسب وكالة «فرانس برس».

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«تاتا» يرفع سلسلة مبارياته دون خسارة إلى 12

رفع فريق المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو «تاتا» سلسلة مبارياته من دون خسارة إلى 12 في مختلف المسابقات. وعلى ملعب «دي آر في بي إن كيه ستاديوم» في فلوريدا، تخلف إنتر بعد 9 دقائق من صافرة البداية بهدف سجله المجري دانييل شالووي إثر خطأ من الحارس درايك كالندر، الذي فشل في التعامل مع كرة سددها التشيلي فيليبي غوتييريس من مسافة بعيدة.

ركلة جزاء تمنح إنتر التعادل في مباراة مثيرة

أدرك إنتر التعادل من ركلة جزاء تحصل عليها بعد خطأ من الحارس تيموثي ميليا، وسددها بنجاح مهاجمه الإكوادوري ليوناردو كامبانا، الذي عاد ليمنح التقدم لفريقه برأسية بعد تمريرة عرضية من دياندري يلدين.