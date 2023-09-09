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الاتحاد المغربي يعلن تأجيل مباراته مع ليبيريا في تصفيات أفريقيا بسبب الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 01:56 مساء
الاتحاد المغربي يعلن تأجيل مباراته مع ليبيريا في تصفيات أفريقيا بسبب الزلزال
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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل مباراته مع ليبيريا، المقرّرة اليوم السبت، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم إلى وقت لاحق بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب الليلة الماضية.

وكتب الاتحاد المغربي في بيانه: «إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء السبت 9 سبتمبر 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري إلى وقت لاحق، وذلك بالتوافق مع الاتحاد الأفريقي»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وضمّن المغرب تأهله للنهائيات القارية المقررة مطلع 2024 في ساحل العاج.

ريال مدريد يتضامن مع ضحايا زلزال المغرب
أبدى نادي ريال مدريد الإسباني حزنه الشديد، وتضامنه مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، اليوم السبت، وأودى بأرواح 820 شخصاً، وفق أحدث حصيلة، فضلا عن سقوط مئات المصابين.

وفي بيان صدر عن النادي «الملكي»، اليوم السبت، قدم رئيسه فلورنتينو بيريز ومجلس إدارته تعازيهم ومحبتهم لأسر الضحايا وللشعب المغربي بأسره، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

كما تمنى ريال مدريد في بيانه الشفاء العاجل للمصابين، باعثاً إليهم بـ«مودته»، ومتمنياً لهم «القوة»، لمواجهة هذه المحنة.

وذكرت السلطات المغربية أن شدة الزلزال العنيف بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه جاء في إقليم الحوز، جنوب غرب مدينة مراكش.

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