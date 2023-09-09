سابالينكا تبحث عن صدارة تصنيف التنس وغوف تحلم بلقب كبير في نهائي «فلاشينغ ميدوز».. السبت

القاهرة - بوابة الوسط

تريد البيلاروسية أرينا سابالينكا أن تستهل صدارتها للتصنيف العالمي للسيدات بتتويج في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب. بيد أن الشابة الأميركية كوكو غوف تقف في طريقها، باحثة عن أول ألقابها الكبيرة، ومدعومة من الجماهير المحلية، وذلك في نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز اليوم السبت.

وحال تتويج البالغة 19 عاماً، والمصنفة سادسة، ستصبح أصغر أميركية تحرز لقب فلاشينغ ميدوز منذ سيرينا وليامز في 1999. لكن سابالينكا (25 عاماً) تأمل إنهاء موسم البطولات الكبرى كما بدأته بتتويج في ملبورن الأسترالية، عندما أحرزت لقبها الوحيد في الـ«غراند سلام»، حسب وكالة «فرانس برس».

البيلاروسية أرينا تتخطى البولندية إيغا شفيونتيك

تعد سابالينكا الأكثر ثباتاً هذا الموسم بين نخبة لاعبات التنس، إذ بلغت المربع الأخير في البطولات الأربع الكبرى والنهائي مرتين، وسمحت لها نتائجها بتسلق ترتيب اللاعبات المحترفات، وتخطي البولندية إيغا شفيونتيك في التصنيف المقبل، بعد خروج الأخيرة من ثمن نهائي فلاشينغ ميدوز.

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وتعتقد التي خسرت مرتين في نصف نهائي نيويورك 2021 و2022، وفي ويمبلدون 2021، أن تتويجها في ملبورن يمنحها أفضلية نفسية. وقالت صاحبة الضربات الأمامية القوية: «سأكون مختلفة في هذا النهائي، لأني أتوقع المشاعر التي سأختبرها».

سابالينكا: كنت أفضّل مواجهة لاعبة لا يساندها الجمهور

بين الإحباط والعصبية، تدرك البيلاروسية أنها تخطت الأميركية ماديسون كيز بطريقة سحرية في نصف النهائي، بعد خسارتها المجموعة الأولى 0-6، وتخطت حاجزاً نفسياً صعباً، لأنها تغلبت على لاعبة مدعومة من 24 ألف متفرّج في مدرجات ملعب «آرثر آس».

وستكون الظروف مساء السبت في نيويورك مشابهة وأكثر رهبة أمام جماهير تريد من غوف أن ترث الأسطورة سيرينا وليامز. وقالت سابالينكا مبتسمة: «كنت أفضّل مواجهة لاعبة لا يساندها الجمهور بأكمله. لكن نصف النهائي سيساعدني بهذا المعنى، حتى لو كنت آمل أن يساندني بعض الجمهور من وقت لآخر. أرجوكم».