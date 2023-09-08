هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نجم نادي الهلال السعودي نيمار دا سيلفا أنه سيشعر بسعادة بالغة والكثير من الفخر إذا تمكن من تجاوز الرقم القياسي من الأهداف المسجل باسم الأسطورة الراحل بيليه مع المنتخب البرازيلي.

نيمار قريب من رقم قياسي فريد

وقال نيمار في مؤتمر صحفي عقد خلال معسكر المنتخب البرازيلي استعدادا للجولتين الأولى والثانية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، عن تجاوز بيليه سيعني الكثير بالنسبة له، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وأضاف: «هناك إجماع على أن بيليه ملك كرة القدم. إذا سجلت هدفا سأحقق رقما قياسيا فريدا من نوعه»، معربا عن ثقته في أن كل الظروف متوافرة ليكون اليوم الجمعة يوما تاريخيا، حين تستضيف البرازيل بوليفيا في مستهل مشوار الفريقين في التصفيات.

- نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان

- الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج

وسجل نيمار وبيليه 77 هدفا مع المنتخب البرازيلي وفقا لحسابات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي يحصي المباريات الرسمية والمباريات الودية بين المنتخبات الوطنية، لكن حصيلة بيليه التهديفية مع المنتخب تصل إلى 95 هدفا في حسابات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، والتي تشمل أيضا المباريات الودية التي خاضها «السامبا» ضد أندية وفرق أخرى.

والتناقض في عدد الأهداف يكون أكبر إذا جرى أخذ مسيرة بيليه بأكملها بعين الاعتبار، حيث يحتسب «فيفا» 767 هدفا فقط، وفي البرازيل يقدرون العدد الإجمالي بـ1283 هدفا.