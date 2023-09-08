فلاشينغ ميدوز: سابالينكا تقلب هزيمة وشيكة أمام كيز وتلاقي غوف في النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

قاتلت البيلاروسية أرينا سابالينكا وقلبت هزيمة وشيكة أمام الأميركية ماديسون كيز المصنفة سابعة عشرة، قبل أن تتغلب عليها الخميس 0-6 و7-6 (7-1) و7-6 (10-5) وتبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس.

وضربت سابالينكا (25 عاماً) التي سترتقي، الإثنين، إلى صدارة التصنيف العالمي للسيدات، موعداً مع الأميركية الأخرى كوكو غوف (19 عاماً) المصنفة سادسة التي تغلبت على التشيكية كارولينا موخوفا العاشرة 6-4 و7-5. وتبحث سابالينكا عن لقبها الكبير الثاني بعد تتويجها في أستراليا مطلع السنة.