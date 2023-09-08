  • Alwasat News
Atwasat

فلاشينغ ميدوز: سابالينكا تقلب هزيمة وشيكة أمام كيز وتلاقي غوف في النهائي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 07:47 صباحا
فلاشينغ ميدوز: سابالينكا تقلب هزيمة وشيكة أمام كيز وتلاقي غوف في النهائي
البيلاروسية أرينا سابالينكا تحتفل بتأهلها إلى نصف نهائي شتوتغارت للتنس، 21 إبريل 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

قاتلت البيلاروسية أرينا سابالينكا وقلبت هزيمة وشيكة أمام الأميركية ماديسون كيز المصنفة سابعة عشرة، قبل أن تتغلب عليها الخميس 0-6 و7-6 (7-1) و7-6 (10-5) وتبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس.

وضربت سابالينكا (25 عاماً) التي سترتقي، الإثنين، إلى صدارة التصنيف العالمي للسيدات، موعداً مع الأميركية الأخرى كوكو غوف (19 عاماً) المصنفة سادسة التي تغلبت على التشيكية كارولينا موخوفا العاشرة 6-4 و7-5. وتبحث سابالينكا عن لقبها الكبير الثاني بعد تتويجها في أستراليا مطلع السنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر
ثورة السيارات ذاتية القيادة... في الطريق لكن ببطء

ثورة السيارات ذاتية القيادة... في الطريق لكن ببطء
القضاء الفرنسي يؤيد قرار حظر العباءة في المدارس الرسمية

القضاء الفرنسي يؤيد قرار حظر العباءة في المدارس الرسمية
حماد يناقش مع شركات أميركية الخطوات اللوجستية لتطوير ميناء سوسة البحري

حماد يناقش مع شركات أميركية الخطوات اللوجستية لتطوير ميناء سوسة البحري
(في رحاب القصيد).. جديد الكاتب يونس الفنادي

(في رحاب القصيد).. جديد الكاتب يونس الفنادي
(المُجند)» رواية حبشية عن حرب ليبيا ضد الاستعمار

(المُجند)» رواية حبشية عن حرب ليبيا ضد الاستعمار
علي سالم: التراكم المسرحي مكنني من اتقان دور بلال في فيلم الرسالة

علي سالم: التراكم المسرحي مكنني من اتقان دور بلال في فيلم الرسالة
رئيس «لا ليغا»: ميسي كان بإمكانه إنهاء مسيرته في إسبانيا

رئيس «لا ليغا»: ميسي كان بإمكانه إنهاء مسيرته في إسبانيا
ماكرون يرفض رفع العلم الروسي في الدورة الأولمبية بباريس 2024

ماكرون يرفض رفع العلم الروسي في الدورة الأولمبية بباريس 2024
بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)

بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)
رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال

رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال
شركة صينية تطلق روبوت محادثة ينافس «تشات جي بي تي» الأميركي

شركة صينية تطلق روبوت محادثة ينافس «تشات جي بي تي» الأميركي
دراسة: ازدياد الإصابات بالسرطان عالميا لدى الأشخاص دون سن الخمسين

دراسة: ازدياد الإصابات بالسرطان عالميا لدى الأشخاص دون سن الخمسين
أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب

أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب
1.2 مليار دينار مخصصات «جهات أمنية» تابعة لـ«الرئاسي» و«حكومة الدبيبة» خلال 8 أشهر

1.2 مليار دينار مخصصات «جهات أمنية» تابعة لـ«الرئاسي» و«حكومة الدبيبة» خلال 8 ...
المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا

المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا
ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو

ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو
وزير خارجية بازوم: النيجر ليست ليبيا.. ومبادرة الجزائر لا تهمنا

وزير خارجية بازوم: النيجر ليست ليبيا.. ومبادرة الجزائر لا تهمنا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو
ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. ...
«الأخضر» السعودي يواجه كوستاريكا في الاختبار الأول تحت قيادة مانشيني
«الأخضر» السعودي يواجه كوستاريكا في الاختبار الأول تحت قيادة ...
رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال
رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال
ماكرون يرفض رفع العلم الروسي في الدورة الأولمبية بباريس 2024
ماكرون يرفض رفع العلم الروسي في الدورة الأولمبية بباريس 2024
رئيس «لا ليغا»: ميسي كان بإمكانه إنهاء مسيرته في إسبانيا
رئيس «لا ليغا»: ميسي كان بإمكانه إنهاء مسيرته في إسبانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا...
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام ......
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو...
«فيفا» يفتح إجراءات تأديبية ضد روبياليس لتقبيله هيرموسو
«فيفا» يفتح إجراءات تأديبية ضد روبياليس لتقبيله هيرموسو...
باريس سان جيرمان يفقد كولو مواني في مواجهة ليون للإصابة
باريس سان جيرمان يفقد كولو مواني في مواجهة ليون للإصابة...
المزيد
فلاشينغ ميدوز: سابالينكا تقلب هزيمة وشيكة أمام كيز وتلاقي غوف في النهائي
فلاشينغ ميدوز: سابالينكا تقلب هزيمة وشيكة أمام كيز وتلاقي ......
دي خيا وهازارد ولينغارد.. نجوم على قائمة الانتظار
دي خيا وهازارد ولينغارد.. نجوم على قائمة الانتظار...
صفقات مانشستر يونايتد تتخطى حاجز المليار إسترليني خلال 10 سنوات
صفقات مانشستر يونايتد تتخطى حاجز المليار إسترليني خلال 10 ......
رئيس «لا ليغا»: ميسي كان بإمكانه إنهاء مسيرته في إسبانيا
رئيس «لا ليغا»: ميسي كان بإمكانه إنهاء مسيرته في إسبانيا...
ماكرون يرفض رفع العلم الروسي في الدورة الأولمبية بباريس 2024
ماكرون يرفض رفع العلم الروسي في الدورة الأولمبية بباريس 2024...
المزيد