«سوبر كمبيوتر» يمنح لقب الدوري الإنجليزي لمانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط

عقب انتهاء مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد الأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت بتفوق «المدفعجية» على «الشياطين الحمر» بثلاثة أهداف لهدف، توقع «سوبر كمبيوتر» الترتيب النهائي للأندية الإنجليزي في المسابقة.

مانشستر سيتي على موعد مع رقم قياسي

بحسب الـ«سوبر كمبيوتر»، لن يفوز أرسنال أو مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم، وإنما مانشستر سيتي هو الفريق الذي سيحظى بهذا الشرف.

وإذا ما تحققت توقعات الـ«سوبر كمبيوتر»، فسيحصل مانشستر سيتي، بطل الثلاثية التاريخية، على البطولة للموسم الرابع على التوالي، وبالتالي سيكون هذا الإنجاز رقما قياسيا للفريق الأزرق السماوي، وفق ما نقلت جريدة «المستقبل» اللبنانية.

وبحسب توقعات الـ«سوبر كمبيوتر»، سيحل أرسنال ثانيا خلف مانشستر سيتي، بينما سيحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع بعد ليفربول، الذي سيكون المركز الثالث من نصيبه، وسيحل نيوكاسل خامسا، يليه توتنهام فتشيلسي في المركز السابع، ثم برايتون وأستون فيلا ووست هام في المراكز من الثامن إلى العاشر على الترتيب.

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وفي المركز الحادي عشر، سيأتي فريق برينتفورد، ثم كريستال بالاس في المركز الثاني عشر.

وبحسب الـ«سوبر كمبيوتر» أيضا، سيأتي فريق نوتنغهام فورست في المركز الثالث عشر، يليه وولفرهامبتون، ثم فولهام، والصاعد الجديد بيرنلي في المركز السادس عشر، يليه بورنموث.

أما المراكز الثلاثة الأخيرة فهي من نصيب إيفرتون ولوتون وشيفيلد يونايتد على الترتيب.