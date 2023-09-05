الاتحاد الإسباني يعيِّن مونتسي توميه كأول مدربة لمنتخب السيدات

القاهرة - بوابة الوسط

عيّن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، مونتسي توميه أول مدربة على الإطلاق للمنتخب الوطني للسيدات، وذلك بعد إقالة المدرب السابق خورخي فيلدا من منصبه رغم قيادته «لا روخا» للفوز بمونديال السيدات.

وقال الاتحاد المحلي للعبة في بيان بعد ساعات قليلة من إقالة فيلدا «عيَّن الاتحاد الإسباني لكرة القدم مونتسي توميه مدربة للمنتخب الوطني للسيدات، وستكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في إسبانيا»، حسب «فرانس برس».

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ويأتي تعيين توميه عقب حادثة القبلة الشهيرة من رئيس الاتحاد الإسباني الموقوف لويس روبياليس للاعبة الوسط جينفير هيرموسو على شفتيها، مما أثار ضجة واعتراضًا واسعين في إسبانيا وداخل عالم الكرة المستديرة.

في الوقت نفسه، أقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، مدرب المنتخب الوطني للسيدات خورخي فيلدا، على خليفة الأحداث التي رافقت الفوز بمونديال السيدات، حسبما أفاد الاتحاد المحلي للعبة.

وأشار الاتحاد في بيان إلى «الانفصال عن خورخي فيلدا كمدير رياضي، ومدرب للمنتخب الوطني للسيدات»، وهي إقالة جرى تقديمها على أنها «واحدة من أول إجراءات إعادة الهيكلة» لسلطات كرة القدم الإسبانية التي سقطت في حالة من الفوضى بسبب تقبيل رئيس اتحاد اللعبة الإسباني، لويس روبياليس، نجمة المنتخب جينيفر هيرموسو على شفتيها، بعد فوز إسبانيا باللقب العالمي في 20 أغسطس الماضي.