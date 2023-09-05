الإسباني ألكاراز يبلغ دور الثمانية ويعزز أرقامه القياسية مع «فلاشينغ ميدوز» في التنس

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز إلى دور الثمانية من بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز» آخر بطولات غراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، بفوزه على الإيطالي ماتيو أرنالدي بثلاث مجموعات متتالية في الدور الرابع، الثلاثاء.

وأصبح ألكاراز المصنف الأول على العالم ثاني لاعب في العصر المفتوح الذي بدأ العام 1968، بعد الأسطورة الأميركي أندريه أغاسي، يبلغ دور الثمانية لفلاشينغ ميدوز ثلاث مرات قبل أن يتجاوز الحادية والعشرين، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

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وقطع ألكاراز (20 عاماً) حامل لقب فلاشينغ ميدوز خطوة جديدة في حملة الدفاع عن لقب البطولة بعد فوزه على أرنالدي بنتيجة 6-3 و6-3 و6-4 في مباراة استغرقت ساعة واحدة و59 دقيقة.

ألكاراز: القوة من البداية حتى النقطة الأخيرة

وقال ألكاراز «القوة من البداية حتى النقطة الأخيرة، أعتقد أنني لعبت مباراة قوية حقاً، أخطاء أقل، ظهرت بأدائي المعهود، سعيد حقاً بأدائي وسعيد بتأهلي».

ويمتلك ألكاراز الرقم القياسي في «فلاشينغ ميدوز» بتسجيله 15 انتصارا مقابل هزيمة واحدة كما عادل إنجاز أغاسي الذي كان أول لاعب يصعد لدور الثمانية في بطولة أميركا المفتوحة ثلاث مرات قبل أن يتجاوز الحادية والعشرين وذلك بين العامين 1988 و1990.