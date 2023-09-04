نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط

وصف النجم البرازيلي نيمار المنضم حديثًا للهلال السعودي فترة لعبه في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالجحيم، قائلًا «عشت الجحيم أنا وميسي في باريس سان جيرمان».

جاء حديث نيمار خلال مقابلة مع قناة غلوبو البرازيلية. وسبق لميسي المنتقل حديثًا إلى نادي إنتر ميامي الأميركي أن عبر في مقابلة سابقة عن خيبة أمله من الفترة التي قضاها في العاصمة الفرنسية، حسب «فرانس برس».

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وأشار ميسي إلى أن التوقيع مع النادي الجديد «كان قرارًا عائليًا، لمحاولة البحث عن مصلحة الأسرة، لقد أمضينا عامين معقدين، والحقيقة هي أننا لم نكن على ما يرام، لقد عانينا».

نيمار يؤكد على تصريحات زميله السابق ميسي

وأكد النجم البرازيلي نيمار تصريحات سابقة لزميله الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن «صعوبة» الفترة التي قضياها في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فقال إنهما «عاشا الجحيم».

وأشار المهاجم الدولي المنتقل إلى الهلال السعودي بصفقة مقدرة بمئة مليون يورو، إلى أنه «سعيد جدًا» لإحراز ميسي، المنتقل بدوره إلى إنتر ميامي الأميركي في يونيو، كأس العالم لكرة القدم في قطر أواخر العام 2022.

لكنه كشف في مقابلة مع قناة غلوبو البرازيلية أن ميسي (36 عامًا)، أفضل لاعب في العالم سبع مرات والذي حمل ألوان سان جيرمان سنتين منذ 2021، «اختبر الوجه الآخر من الميدالية».

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وقال نيمار (31 عامًا) والذي لعب إلى جانب ميسي أربع سنوات مع برشلونة الإسباني قبل اجتماعهما مجددًا في نادي باريس سان جيرمان «لقد عرف الجنة مع الأرجنتين، فاز بكل شيء في السنوات الأخيرة، ومع باريس عاش الجحيم، عشنا الجحيم هو وأنا».

وتابع لاعب سانتوس السابق الذي عانى من إصابات عديدة في السنوات الأخيرة «كنا غاضبين لأننا لم نتواجد هناك لهذا الأمر؛ بل لتقديم أفضل ما لدينا، كي نكون أبطالًا، لهذا السبب عدنا ولعبنا معًا، جئنا معًا كي نكتب التاريخ، للأسف لم ننجح».