شاهد.. ميسي يتفرغ لصناعة الأهداف مع إنتر ميامي أمام لوس أنجلوس

القاهرة - بوابة الوسط

استعاد إنتر ميامي انتصاراته تحت قيادة النجم ليونيل ميسي بعدما حقق فوزا كبيرا على لوس أنجلوس 3-1 في الدوري الأميركي، الإثنين.

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وصنع أسطورة الأرجنتين هدفين ليحقق ميامي انتصاره السابع في المسابقة ويرفع رصيده إلى 25 نقطة، وأنهى ميامي الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه فاكوندو فارياس، بينما تألق ميسي في الشوط الثاني وصنع الهدف الذي أحرزه النجم الإسباني جوردي ألبا.

الأسطورة الأرجنتينية تتوهج في صناعة الفرص لزملائه

عاد بعدها الأسطورة الأرجنتينية وأفضل لاعب في العالم 7 مرات وصنع الهدف الثالث الذي أحرزه ليوناردو كامبانا، بينما أحرز ريان هولينغشيد الهدف الوحيد لصاحب الأرض في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وواصل ميسي انطلاقته الرائعة مع فريقه الجديد بتحقيق انتصاره العاشر في 11 مباراة مقابل تعادل في مباراة واحدة.

وأسهم بطل العالم 2022 في إحراز الأهداف في المباراة العاشرة له مع ميامي، بإحرازه 11 هدفا وصناعته 5 أهداف.