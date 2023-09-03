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سيرجيو راموس يقترب من التوقيع لإشبيلية في صفقة انتقال حر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 06:29 مساء
سيرجيو راموس يقترب من التوقيع لإشبيلية في صفقة انتقال حر
سيرجيو راموس خلال إحدى مبارياته مع باريس سان جيرمان (أرشيفية: الإنترنت)
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اقترب لاعب ريال مدريد وباريس سان جيرمان سابقًا سيرجيو راموس من العودة إلى فريقه الأول إشبيلية في صفقة انتقال حر.

راموس يعود إلى بدايته
وسيعود المدافع المخضرم سيرجيو راموس إلى صفوف إشبيلية، بعد انتهاء تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

ونشأ راموس في صفوف إشبيلية قبل انتقاله منذ 18 عامًا إلى ريال مدريد، ثم إلى باريس سان جيرمان في موسم 2021.

ويعد إشبيلية، الذي تلقت شباكه ثمانية أهداف في أول ثلاث جولات بالدوري الإسباني، هو الفريق الوحيد في الدوري الإسباني الذي لم يُسجل بعد.

وسيعزز سيرجيو راموس خط دفاع إشبيلية، الذي بات معرضًا للخطر بسبب الإصابة الطويلة للبرازيلي ماركو تيكسيرا.

وسيجري الإعلان الرسمي عن عودة سيرجيو راموس إلى إشبيلية رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة، عندما يجري الانتهاء من تفاصيل العقد لموسم واحد، بالإضافة إلى موسم آخر مشروط بالأهداف.

وأبدى سيرجيو راموس (37 عامًا) رغبته في إنهاء مسيرته في الفريق الذي نشأ فيه.

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وانتقل راموس إلى ريال مدريد العام 2005، ليصنع تاريخًا حافلًا بالألقاب حيث تُوج بالدوري الإسباني خمس مرات وكأس الملك مرتين وكأس السوبر الإسباني أربع مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات ومونديال الأندية أربع مرات، من بينها مونديال العام 2014 التي فاز خلالها بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة.

كما يحظى سيرجيو راموس في خزائنه بالعديد من الجوائز الفردية مثل أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا العام 2016، بالإضافة إلى جائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» لأفضل مدافع في موسمي 2016-2017، و2017-2018.

وفي العام 2021 انتقل سيرجيو راموس إلى نادي باريس سان جيرمان ليلعب في صفوفه موسمين قبل أن يصبح لاعبًا حرًا.

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