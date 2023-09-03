الأمطار الغزيرة تؤجل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية بالدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليغا» تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه إشبيلية المقررة اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المتوقعة في العاصمة الإسبانية.

أجواء عاصفة تخيم على الدوري الإسباني

وقال نادي أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات خلف جاره اللدود ريال مدريد الذي يتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة بحصوله على 12 نقطة في بيان: «جرى تأجيل المباراة بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقع هطول أمطار غزيرة بعد ظهر اليوم».

وتعيش العاصمة الإسبانية حالة تأهب بسبب احتمال هطول أمطار غزيرة طوال اليوم، كما تؤثر أيضًا في مناطق إسبانية أخرى.

وطلب مجلس مدينة مدريد من السكان على وسائل التواصل الاجتماعي، البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

- إثارة وهدوء في الساعات الأخيرة من «ميركاتو» الدوري الإسباني

- برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو تبدأ معركة تكسير العظام في موسم التقشف بالدوري الإسباني

ووضعت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية الإسبانية معظم أنحاء إسبانيا في حالة تأهب للأمطار الغزيرة، حيث يمكن أن يتراكم أكثر من 120 ليترًا من المياه لكل متر مربع في مدريد وفقًا للوكالة.

وفي أبرز مباريات اليوم بالدوري الإسباني، يحلّ برشلونة حامل اللقب ضيفًا على أوساسونا.

