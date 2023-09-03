  • Alwasat News
Atwasat

الأمطار الغزيرة تؤجل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية بالدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 05:50 مساء
الأمطار الغزيرة تؤجل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية بالدوري الإسباني
ملعب ميتروبوليتانو الخاص بنادي أتلتيكو مدريد (الحساب الخاص بالملعب على فيسبوك)
alwasat radio

قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليغا» تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه إشبيلية المقررة اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المتوقعة في العاصمة الإسبانية.

أجواء عاصفة تخيم على الدوري الإسباني
وقال نادي أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات خلف جاره اللدود ريال مدريد الذي يتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة بحصوله على 12 نقطة في بيان: «جرى تأجيل المباراة بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقع هطول أمطار غزيرة بعد ظهر اليوم».

وتعيش العاصمة الإسبانية حالة تأهب بسبب احتمال هطول أمطار غزيرة طوال اليوم، كما تؤثر أيضًا في مناطق إسبانية أخرى.

وطلب مجلس مدينة مدريد من السكان على وسائل التواصل الاجتماعي، البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

إثارة وهدوء في الساعات الأخيرة من «ميركاتو» الدوري الإسباني
برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو تبدأ معركة تكسير العظام في موسم التقشف بالدوري الإسباني

ووضعت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية الإسبانية معظم أنحاء إسبانيا في حالة تأهب للأمطار الغزيرة، حيث يمكن أن يتراكم أكثر من 120 ليترًا من المياه لكل متر مربع في مدريد وفقًا للوكالة.
وفي أبرز مباريات اليوم بالدوري الإسباني، يحلّ برشلونة حامل اللقب ضيفًا على أوساسونا.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تشق طريقها في بطولة أفريقيا للطائرة أمام غانا.. الإثنين

ليبيا تشق طريقها في بطولة أفريقيا للطائرة أمام غانا.. الإثنين
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً

محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
تحديث جديد يسمح لـ«إكس» بجمع البيانات البيومترية للمستخدمين

تحديث جديد يسمح لـ«إكس» بجمع البيانات البيومترية للمستخدمين
«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي (الجزء الثاني)
كاريكاتير حليم - سبتمبر!

كاريكاتير حليم - سبتمبر!
اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو

اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو
المنتخب الليبي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

المنتخب الليبي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة
إنريكي: «ميركاتو» باريس سان جيرمان استثنائي

إنريكي: «ميركاتو» باريس سان جيرمان استثنائي
البرهان: نرحب بأي دعم لإعادة إعمار السودان ونرفض الإملاءات

البرهان: نرحب بأي دعم لإعادة إعمار السودان ونرفض الإملاءات
جود بيلينغهام يقود ريال مدريد للفوز الرابع ويعادل رقمًا قياسيًّا مسجلًا باسم رونالدو

جود بيلينغهام يقود ريال مدريد للفوز الرابع ويعادل رقمًا قياسيًّا مسجلًا باسم ...
وفاة المغني جيمي بافيت صاحب أغنية «مارغاريتافيل» عن 76 عاما

وفاة المغني جيمي بافيت صاحب أغنية «مارغاريتافيل» عن 76 عاما
اختتام فعاليات معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف في بنغازي.. (صور)

اختتام فعاليات معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف في بنغازي.. (صور)
حكومة الدبيبة تنفي تكليف وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية

حكومة الدبيبة تنفي تكليف وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية
الكوني يتلقى مطالب أمازيغ أوجلة

الكوني يتلقى مطالب أمازيغ أوجلة
الدبيبة في حفل تخريج قوة لمكافحة الإرهاب: عهد الحروب ولّى.. وسنقطع أسباب الفتن

الدبيبة في حفل تخريج قوة لمكافحة الإرهاب: عهد الحروب ولّى.. وسنقطع أسباب الفتن
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)

مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
ما علاقة لقاء المنقوش - كوهين؟.. مجلة فرنسية تكشف أسباب رفض ليبيا اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي

ما علاقة لقاء المنقوش - كوهين؟.. مجلة فرنسية تكشف أسباب رفض ليبيا اعتماد سفير ...
دبلوماسي أميركي: حكومة نتانياهو رأت أن عقد لقاء رفيع مع ليبيا أكثر قيمة من اتفاق «تطبيع»

دبلوماسي أميركي: حكومة نتانياهو رأت أن عقد لقاء رفيع مع ليبيا أكثر قيمة من اتفاق...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الماتادور» الإسباني ألكاراس يضرب بقوة في ملاعب التنس الأميركية ويحلم بخطى فيدرر
«الماتادور» الإسباني ألكاراس يضرب بقوة في ملاعب التنس الأميركية ...
الإيراني الوحيد في «إن بي إيه» حدادي يعتزل دوليًا بعد خسارة بلاده في مونديال السلة
الإيراني الوحيد في «إن بي إيه» حدادي يعتزل دوليًا بعد خسارة بلاده...
إنفانتينو: الدوري الأفريقي نقلة نوعية في مستوى كرة القدم بالقارة السمراء
إنفانتينو: الدوري الأفريقي نقلة نوعية في مستوى كرة القدم بالقارة ...
فيرستابن يحقق رقما قياسيا بإحراز الفوز العاشر تواليا ببطولة العالم لفورمولا 1
فيرستابن يحقق رقما قياسيا بإحراز الفوز العاشر تواليا ببطولة ...
الأمطار الغزيرة تؤجل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية بالدوري الإسباني
الأمطار الغزيرة تؤجل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية بالدوري ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا...
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام ......
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو...
«فيفا» يفتح إجراءات تأديبية ضد روبياليس لتقبيله هيرموسو
«فيفا» يفتح إجراءات تأديبية ضد روبياليس لتقبيله هيرموسو...
اتحاد جدة يستعد لهز عرش الأرقام التاريخية في صفقة صلاح بمضاعفة العرض
اتحاد جدة يستعد لهز عرش الأرقام التاريخية في صفقة صلاح ......
المزيد
يورغن كلوب: بيع محمد صلاح مجرد قصة إعلامية
يورغن كلوب: بيع محمد صلاح مجرد قصة إعلامية...
سيرجيو راموس يقترب من التوقيع لإشبيلية في صفقة انتقال حر
سيرجيو راموس يقترب من التوقيع لإشبيلية في صفقة انتقال حر...
ليفربول يفوز على أستون فيلا بثلاثية في الدوري الإنجليزي
ليفربول يفوز على أستون فيلا بثلاثية في الدوري الإنجليزي...
الأمطار الغزيرة تؤجل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية بالدوري الإسباني
الأمطار الغزيرة تؤجل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية بالدوري ......
فيرستابن يحقق رقما قياسيا بإحراز الفوز العاشر تواليا ببطولة العالم لفورمولا 1
فيرستابن يحقق رقما قياسيا بإحراز الفوز العاشر تواليا ببطولة ......
المزيد