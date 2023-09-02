مانشستر سيتي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة ريد ستار

القاهرة - بوابة الوسط

يستهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بمواجهة ريد ستار بلغراد الصربي يوم 19 سبتمبر الحالي، طبقاً لجدول مباريات البطولة الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اليوم السبت، بعد يومين من إجراء قرعة دور مجموعات المسابقة.

برنامج مباريات مانشستر سيتي

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أجريت أول من أمس الخميس في موناكو، وضعت مانشستر سيتي في مجموعة واحدة مع فرق ريد ستار ولايبزيغ الألماني ويانغ بويز السويسري، فيما جرى الإعلان اليوم عن جدول المباريات لجميع الفرق، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات.

وطبقاً للجدول، سيبدأ مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا على ملعبه في مواجهة ريد ستار ثم يحل ضيفاً على لايبزيغ في الرابع من أكتوبر المقبل، ويحل بعدها ضيفاً على يانغ بويز في الخامس والعشرين من الشهر نفسه.

ويستضيف مانشستر سيتي الفريق نفسه في الجولة الرابعة في السابع من نوفمبر المقبل، قبل استضافة لايبزيغ في الثامن والعشرين من الشهر نفسه، على أن يختتم الفريق الإنجليزي مبارياته في المجموعة على ملعب ريد ستار في الثالث عشر من ديسمبر المقبل.

صدام ناري بين بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد

ويبرز من المباريات التي يشهدها الدور الأول المواجهة بين بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في المجموعة الأولى.

وطبقاً للجدول الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، يستضيف بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، فريق مانشستر يونايتد في العشرين من سبتمبر الحالي، فيما يحل الفريق الألماني ضيفاً على مانشستر يونايتد في الثاني عشر من ديسمبر المقبل ضمن فعاليات الجولة الأخيرة.

أبرز المواجهات بدوري أبطال أوروبا

وتبرز من المواجهات القوية الأخرى المتوقعة مباريات ميلان الإيطالي مع نيوكاسل الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي مع بروسيا دورتموند الألماني في التاسع عشر من سبتمبر، وآيندهوفن الهولندي مع إشبيلية الإسباني، ونابولي مع ريال مدريد الإسباني، وإنتر ميلان الإيطالي مع بنفيكا البرتغالي في الثالث من أكتوبر، ودورتموند الألماني مع ميلان الإيطالي، ونيوكاسل الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وبورتو البرتغالي مع برشلونة الإسباني في الرابع من أكتوبر المقبل.

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كما يلتقي إشبيلية الإسباني مع آرسنال في الرابع والعشرين من أكتوبر، وباريس سان جيرمان، مع ميلان ونيوكاسل مع دورتموند في الخامس والعشرين من أكتوبر، ودورتموند مع نيوكاسل، وميلان مع باريس سان جيرمان في السابع من نوفمبر، وآرسنال مع إشبيلية في الثامن من نوفمبر وباريس سان جيرمان مع نيوكاسل، وميلان مع دورتموند، وبرشلونة مع بورتو في الثامن والعشرين من نوفمبر.ويلعب إشبيلية مع آيندهوفن الهولندي، وريال مدريد مع نابولي، وبنفيكا مع إنتر ميلان في التاسع والعشرين من نوفمبر، وآيندهوفن مع آرسنال في الثاني عشر من ديسمبر، ودورتموند مع باريس سان جيرمان ونيوكاسل مع ميلان في الثالث عشر ديسمبر.