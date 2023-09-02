مانشستر يونايتد يضم المغربي أمرابط على سبيل الإعارة قبل غلق القيد

القاهرة - بوابة الوسط

تعاقد مانشستر يونايتد الإنجليزي مع لاعب الوسط الدولي المغربي سفيان أمرابط على سبيل الإعارة في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية، الجمعة، وكان أمرابط (27 عامًا) أحد نجوم منتخب المغرب خلال رحلته الرائعة نهاية العام الماضي إلى نصف نهائي مونديال قطر؛ حيث حقق «أسود الأطلس» أفضل نتيجة إفريقية وعربية.

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وانتقل أمرابط من فيورنتينا الإيطالي إلى يونايتد مقابل 10 ملايين يورو (نحو 10.7 مليون دولار) على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 25 مليون يورو العام المقبل، بحسب «سكاي سبورتس» و«بي بي سي». وقدّم أمرابط (49 مباراة دولية) موسمًا جيدًا مع فيورنتينا؛ إذ بلغ نهائي كأس إيطاليا ومسابقة كونفرنس ليغ، حسب «فرانس برس».

قال أمرابط في بيان ليونايتد «تعيّن علي الصبر لهذه اللحظة، لكني شخص يستمع دومًا إلى قلبه والآن أمثل نادي أحلامي، أنا لاعب شغوف، أريد جلب الطاقة للفريق، وسأضع كل ما لدي في كل تحرّك للفريق».

وعمل أمرابط سابقًا مع مدرب يونايتد الحالي الهولندي إريك تن هاغ في نادي أوتريخت، وسيشكّل إضافة لخط وسط النادي الإنجليزي.