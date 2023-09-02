برشلونة يبيع المغربي الزلزولي لريال بيتيس مقابل 7.5 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط

توصل نادي برشلونة الإسباني ومنافسه المحلي ريال بيتيس إلى اتفاق يقضي بانتقال الجناح المغربي الدولي عبد الصمد الزلزولي إلى صفوف الأخير مقابل 7.5 مليون يورو، وفق ما أعلن النادي الكتالوني، السبت.

وكان الزلزولي لاعبًا بديلًا خلال مشوار أسود الأطلسي التاريخي في مونديال 2022 الذي احتضنته قطر. وأعلن نادي ريال بيتيس الإسباني عن انتقال الزلزولي إلى صفوفه قادمًا من برشلونة، في صفقة بلغت 7.5 مليون يورو، حسب «فرانس برس».

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في هذا الصدد، كتب بطل إسبانيا في منشور على موقعه الإلكتروني الرسمي: «توصل برشلونة وريال بيتيس إلى اتفاق لانتقال الزلزولي مقابل 7.5 مليون يورو. يحتفظ الأول بحق إعادة شراء اللاعب و50 بالمئة من أي بيع مستقبلي».

وسبق أن انتقل الزلزولي البالغ من العمر 21 عامًا من أليكانتي إلى برشلونة خلال موسم 2021-2022، وأعاره الموسم الماضي إلى أوساسونا فسجل 6 أهداف في 34 مباراة في مختلف المسابقات، مساهمًا في بلوغه نهائي الكأس واحتلاله المركز السابع في الدوري.