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رونالدينيو يمثل أمام البرلمان البرازيلي وينفي تهمة الاحتيال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 سبتمبر 2023, 03:18 مساء
رونالدينيو يمثل أمام البرلمان البرازيلي وينفي تهمة الاحتيال
رونالدينيو (أرشيفية: الإنترنت)
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دافع النجم البرازيلي السابق رونالدينيو عن نفسه أمام لجنة تابعة للبرلمان البرازيلي، مكلفة بالتحقيق في العمليات المشبوهة التي تجرى بالعملات المشفرة.

إساءة استخدام اسم رونالدينيو
قال رونالدينيو أمام اللجنة إنه جرت إساءة استخدام اسمه من قِبل شريكين متهمين بالاحتيال، لا يربطه بهما شيء سوى عقد ترويج لعلامة تجارية للساعات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

ونفى اللاعب السابق لباريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان، الذي لم يحضر الجلستين المحددتين سابقاً من قِبل اللجنة البرلمانية، لكنه حضر هذه الجلسة بعد التهديد بإحضاره قسراً، جميع الاتهامات الموجهة ضده خلال التحقيقات التي دامت لأكثر من ساعتين.

وقد قررت اللجنة البرلمانية استدعاء رونالدينيو بعدما جرى استخدام اسمه وصورته من قِبل إحدى الشركات، بهدف جمع أموال المستثمرين، واعدة إياهم بأرباح زائفة من خلال شراء العملات الرقمية.

وأكد الملقب بـ«الساحر البرازيلي» أنه وقّع عقداً مع مالكي شركة، للترويج بشكل حصري لعلامة تجارية للساعات.

وأوضح النجم البرازيلي أن شقيقه ووكيل أعماله، روبرتو دي أسيس موريرا، هو من تفاوض حول هذا العقد، وأنه قابل أحد الشريكين مرتين فقط في أثناء تصويره فيلماً ترويجياً للساعات.

كما أكد أيضاً أنه لم يسمح لهذه الشركة مطلقاً باستخدام اسمه أو صورته في الترويج للمفاوضات المالية أو تقديم العملات الرقمية، وأنه لم يعلم أن الشركة استخدمت اسمه وصورته دون إذن منه إلا بعدما فتحت النيابة تحقيقا حول هذا الأمر.

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وقد قال شقيق رونالدينيو للجنة، الأسبوع الماضي، إنه لم يجر السماح مطلقا باستخدام صورة شقيقه واسمه.

وأكد أنهما لم يكونوا أبداً شركاء لتلك الشركة، وأنه لا يعرف كيف جرى إنشاؤها. لكنه، في الوقت نفسه، اتهم بالأسماء والألقاب شخصين آخرين بالوقوف وراء الشركة.

جرى كشف القضية من قِبل عملاء الشركة، التي يجرى التحقيق بشأنها، الذين طالبوا في دعوى مدنية جماعية بتعويض قدره 300 مليون ريال، أي نحو 62 مليون دولار، عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم، مؤكدين أنهم استثمروا أموالهم فيها بناء على ثقتهم في اسم النجم البرازيلي رونالدينيو.

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