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أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 سبتمبر 2023, 11:50 صباحا
أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس
أنس جابر تصرخ فرحا بالفوز بالمباراة 31 أغسطس 2023 (إكس)
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تأهلت النجمة التونسية أنس جابر إلى الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بعد تخطيها التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا بعد مباراة مثيرة حسمتها التونسية لمصلحتها بمجموعتين لمجموعة واحدة.

بداية صعبة لأنس جابر
وأجبرت نوسكوفا منافستها أنس جابر على بذل جهد كبير قبل أن تحقق فوزًا مثيرًا 7-6 و4-6 و6-3 لتبلغ الدور الثالث من البطولة المقامة على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

وحسمت أنس جابر المصنفة الخامسة، التي تسعى لإحراز لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى، المجموعة الأولى الصعبة قبل أن تزيد نوسكوفا (18 عامًا) الضغط في المجموعة الثانية، وفقًا لوكالة «رويترز».

وفازت نوسكوفا بمباراتها الوحيدة السابقة أمام أنس جابر في قبل نهائي بطولة أديليد في وقت سابق من هذا العام وتقدمت 5-1 قبل أن تعود أنس بالفوز بثلاثة أشواط سريعة.

وتعثرت أنس جابر، التي عانت من صعوبات في التنفس ومشاكل أخرى في مباراتها الأخيرة، أثناء محاولتها لرد ضربة منخفضة على الشبكة، وبدا أنها تأثرت لفترة وجيزة عندما حافظت نوسكوفا صاحبة الضربات القوية على إرسالها لتدرك التعادل في المباراة.

وقالت اللاعبة التونسية: إنها لم تصل بعد إلى كامل مستواها، لكن اللعب في الفترة المسائية ساعدها.

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وأضافت أنس جابر: «أنا أتعامل مع الأمر ببطء. لم أكن بطيئة حقًا في هذه المباراة، لكني حصلت على راحة يومًا واحدًا وأتمنى أن أشعر بالتحسن غدًا. من الصعب أن تشعر بالمرض خلال البطولة، دعونا نرَ ما سيحدث».

وأنقذت أنس جابر نقطة لكسر إرسالها لتتقدم 2-1 وهيمنت على المجموعة الفاصلة في الشوط الثامن قبل أن تختتم الفوز في النقطة الرابعة للفوز بالمباراة لتضرب موعدًا مع لاعبة تشيكية أخرى هي ماري بوزكوفا.

وقالت أنس جابر للجماهير في الملعب: «حاولت التزام الهدوء ومن الواضح أن الجمهور لم يستسلم. لذلك شكرًا جزيلًا لكم».

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