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شاهد: نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا.. «سان جيرمان» يتصدر «مجموعة الموت»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 أغسطس 2023, 07:02 مساء
شاهد: نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا.. «سان جيرمان» يتصدر «مجموعة الموت»
مراسم قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في إمارة موناكو، الخميس 31 أغسطس 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
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أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات متوازنة في أغلب المجموعات، باستثناء ما يصطلح على تسميتها بـ«مجموعة الموت»، التي تضم أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، وبروسيا دورتموند الألماني، وميلان الإيطالي، ونيوكاسل الإنجليزي.

وأقيمت القرعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في إمارة موناكو، بحضور عدد من نجوم كرة القدم السابقين، من بينهم الأرجنتيني خافيير زانيتي والبرتغالي لويس فيجو.

وترسم قرعة دوري أبطال أوروبا ملامح المنافسة على لقب البطولة الأبرز والأكبر للأندية الأوروبية، من خلال توزيع الفرق الـ32 المشاركة في الدور الأول على المجموعات الثمانية.

وأجريت القرعة بتوزيع الفرق الـ32 على ثماني مجموعات بواقع أربعة فرق في كل مجموعة؛ حيث تضم كل مجموعة فريقًا واحدًا فقط من كل من المستويات الأربعة، التي تقسم الفرق المشاركة عليها طبقًا لمعايير محددة من قبل «يويفا».

وإلى تفاصيل القرعة:

المجموعة الأولى:
بايرن ميونيخ الألماني - مانشستر يونايتد الإنجليزي - كوبنهاغن الدنماركي - غلطة سراي التركي.

المجموعة الثانية:
إشبيلية الإسباني - آرسنال الإنجليزي - بي إس في اَيندهوفن الهولندي - لونس الفرنسي.

المجموعة الثالثة:
نابولي الإيطالي - ريال مدريد الإسباني - براغا البرتغالي - أونيون برلين الألماني.

المجموعة الرابعة:
بنفيكا البرتغالي - إنتر الإيطالي - زالتسبورغ النمساوي - ريال سوسييداد الإسباني.

المجموعة الخامسة:
فاينورد الهولندي - أتليتيكو مدريد الإسباني - لاتسيو الإيطالي - سلتيك الاسكتلندي.

المجموعة السادسة:
باريس سان جيرمان الفرنسي - بوروسيا دورتموند الألماني - ميلان الإيطالي - نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

المجموعة السابعة:
مانشستر سيتي الإنجليزي – لايبتسيغ الألماني - النجم الأحمر الصربي - يانغ بويز السويسري.

المجموعة الثامنة:
برشلونة الإسباني - بورتو البرتغالي - شاختار دونيتسك الأوكراني - أنتويرب البلجيكي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
وتقام الجولة الأولى من فعاليات دور المجموعات في 19 و20 سبتمبر المقبل، وتليها الجولات الخمسة التالية على الترتيب في الثالث والرابع من أكتوبر، و24 و25 من الشهر نفسه، والسابع والثامن من نوفمبر، و28 و29 من الشهر نفسه، و12 و13 ديسمبر المقبل.

كما تقام فعاليات جولة الذهاب لدور الـ16 في 13 و14 و20 و21 فبراير 2024 وجولة الإياب في الخامس والسادس و12 و13 مارس، وجولة الذهاب لدور الثمانية في التاسع والعاشر من أبريل ثم الإياب في 16 و17 من الشهر نفسه.

وتقام مباراتا الذهاب للمربع الذهبي في 30 أبريل والأول من مايو 2024، ومباراتا الإياب في السابع والثامن من الشهر نفسه، فيما تقام المباراة النهائية في الأول من يونيو 2024 على استاد ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن.

جدول مجموعات دوري أبطال أوروبا
جدول مجموعات دوري أبطال أوروبا
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