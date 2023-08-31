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الاتحاد يفتقد بنزيما في مواجهة الهلال بالدوري السعودي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 أغسطس 2023, 12:19 مساء
الاتحاد يفتقد بنزيما في مواجهة الهلال بالدوري السعودي
كريم بنزيما خلال إحدى مباريات فريق الاتحاد السعودي (أرشيفية: الإنترنت)
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يخوض فريق الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أول اختبار صعب له هذا الموسم من دون مهاجمه الفرنسي البارز كريم بنزيما عندما يستضيف الهلال في مباراة قمة جماهيرية غدا الجمعة.

 كريم بنزيما سجل هدفا واحدا
وتأمل جماهير الاتحاد في حدوث المفاجأة بتعافي كريم بنزيما، الذي سجل هدفا واحدا بالدوري حتى الآن، سريعا للحاق بمباراة القمة بعد أن خرج مصابا في الشوط الأول من انتصار فريقه 3-0 على مضيفه الوحدة الإثنين الماضي، وفقا لوكالة «رويترز».

لكن على الرغم من خروجه وعدم تمكن عبدالرزاق حمدالله من التسجيل، أظهر فريق المدرب البرتغالي نونو سانتو فاعلية هجومية بتسجيل ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق خلال الشوط الثاني عبر رومارينيو وجوتا وإيغور كورونادو.

ويتصدر الاتحاد الملقب بـ«العميد» المسابقة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات بفارق الأهداف عن الأهلي غريمه في مدينة جدة، إذ إن الاتحاد هو الفريق الوحيد الذي سجل 12 هدفا دون أن تهتز شباكه بأي هدف ليصبح صاحب أقوى دفاع وهجوم في أول أربع جولات.

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في المقابل يحتل الهلال المركز الثالث بعشر نقاط متفوقا على التعاون بفارق الأهداف، لكنه سجل عشرة أهداف وتلقى هدفين وتعادل في مباراة واحدة مقابل ثلاثة انتصارات.

وشارك صالح الشهري، العائد من الإصابة، في التدريب الأساسي للهلال في الرياض أمس الأربعاء، قبل السفر إلى جدة استعدادا للمباراة التي ستقام على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، كما خاض عبدالإله المالكي تدريبات متنوعة بالكرة خلال آخر مران لـ«الزعيم».

مانشيني يتابع القمة السعودية
وستجمع هذه القمة بين آخر بطلين للدوري وتمثل اختبارا صعبا للفريقين، ولا شك أن الإيطالي روبرتو مانشيني المدرب الجديد للمنتخب السعودي سيكون حاضرا في الملعب للتعرف على لاعبي الفريقين.

وتنطلق الجولة الخامسة من الدوري غدا الجمعة، حيث يلتقي الطائي مع أبها والفيحاء مع الرائد وسيلعب الوافدان الجديدان الرياض والأخدود معا.

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