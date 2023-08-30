السعودية تستحوذ على حصة في دوري المقاتلين الأميركي للفنون القتالية المختلطة

القاهرة - بوابة الوسط

استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصلة أقلية في دوري المقاتلين المحترفين «بي إف إل» الأميركي للفنون القتالية المختلطة، على ما جاء في بيانين صدرا اليوم الأربعاء، في أحدث نموذج على التوجه الكبير للمملكة الخليجية الثرية للاستثمار في قطاع الرياضة.

السعودية تنوع مصادر القوة الناعمة

يعد شراء حصة في دوري المقاتلين المحترفين هو أول اتفاق تبرمه شركة «سرج» للاستثمارات الرياضية التي أعلن الصندوق تأسيسها مطلع الشهر الجاري بهدف استضافة الفعاليات الرياضية العالمية في المملكة، وفقًا لما ذكرته وكالة «فرانس برس».

وتسعى السعودية منذ سنوات إلى تعزيز قطاع الرياضة لديها ضمن خطة تحول اقتصادي، وفي إطار سياسة تقوم على تعزيز مصادر القوّة الناعمة للمملكة الطامحة لتلميع صورتها الخارجية.

يأتي شراء حصة أقلية في دوري المقاتلين المحترفين كخطوة ضمن «رؤية 2030»؛ وهي أجندة إصلاحية يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يترأس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

وقال رئيس مجلس إدارة «سرج» بندر بن مقرن في بيان: «يهدف الاستثمار في دوري المقاتلين المحترفين إلى رعاية المواهب المحلية والإقليمية في فنون الدفاع عن النفس، وتعزيز المساواة بين الجنسين في الرياضة، وتوفير فرص جديدة مباشرة للمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع، متعهدا أن يكون استثمار اليوم بداية لانطلاق الاستثمارات السعودية الرياضية في المستقبل القريب إلى آفاق جديدة».

وقبل عقد من الزمان فقط، كان للفنون القتالية المختلطة التي تجمع بين عناصر قتالية عدة، من الملاكمة إلى الجودو ومواي تاي، عدد محدود من المتابعين في السعودية، لكن ذلك بدأ يتغير عندما استضافت السعودية مسابقة «قوّة الصحراء» الإقليمية الشهيرة في العام 2014.

وتزايدت شعبية الرياضة، المعروفة في المنطقة باختصارها الإنجليزي «إم إم إيه»، مع صعود المقاتلين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وإنشاء مؤسسة وطنية للفنون القتالية المختلطة لتطوير المواهب السعودية.

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وهذا الشهر فاز المقاتلان السعوديان عبدالله القحطاني ومصطفى راشد ندا، في مباريات على حلبة ماديسون سكوير غاردن في نيويورك في إطار دوري المقاتلين المحترفين.

ويعتزم دوري المقاتلين المحترفين إطلاق دوري إقليمي وتنظيم أحداث ضخمة أخرى في السعودية، حيث يشكّل الشباب الذين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً 51.1% من إجمالي سكان السعودية البالغ عددهم 32 مليونًا و200 ألف.

صفقة الـ100 مليون دولار

ولم يجر الكشف عن قيمة الصفقة، لكن جريدة «فايننشال تايمز» الأميركية ذكرت أنها تبلغ مئة مليون دولار.

وخلال السنوات الأخيرة، أحدثت السعودية ضجة كبيرة في قطاع الرياضة من ملاعب الغولف الخضراء إلى حلبات سباق فورمولا 1 إلى كرة القدم، حيث تعاقدت الأندية السعودية مع نجوم كبار بمن في ذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيما.