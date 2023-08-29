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إصابة «بنزيما» تصيب متصدر الدوري السعودي بالتوتر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 01:19 مساء
إصابة «بنزيما» تصيب متصدر الدوري السعودي بالتوتر
الجهاز الطبي يحاول استكشاف حالة مهاجم الاتحاد كريم بنزيما داخل الملعب أمام الوحدة، الإثنين 29 أغسطس 2023. (إنترنت)
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أحكم الاتحاد قبضته على صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بتحقيق فوزه الرابع توالياً، بعد تغلبه على مضيفه الوحدة 3-0 في مباراة خرج فيها الفرنسي كريم بنزيما مصابا. بينما حقق الهلال فوزه الثاني تواليا على حساب ضيفه الاتفاق 2-0، ضمن منافسات المرحلة الرابعة، الإثنين.

فعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، وبعد شوط أول سلبي، سجل الاتحاد ثلاثية في الشوط الثاني بواسطة البرازيلي رومارينيو والبرتغالي جواو فيليبي (جوتا) والبرازيلي إيغور كورنادو، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، محافظا على بدايته المثالية، بينما بقي الوحدة على رصيده السابق (6 نقاط) في المركز السادس، حسب وكالة «فرانس برس».

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إصابة في الفخد تلاحق بنزيما
تعرض الوافد الجديد كريم بنزيما لإصابة في الفخذ مع نهاية الشوط الأول، اضطر إثرها للخروج من أرض الملعب، وسط توتر وقلق على حالة المهاجم الفرنسي. وجاء الشوط الأول متوسطاً، ولا سيما من جهة الاتحاد، ولاحت خلاله فرصة للوحدة عندما صوب هزاع الغامدي كرة قوية مرت بجوار القائم، وفوّت الاتحاد فرصة ثمينة عندما توغل عبدالرزاق حمدالله بكرة من الطرف الأيسر، لكنه لعبها بجانب القائم.

حمدالله يواصل مسلسل إهدار الفرص
أضاع حمدالله هدفاً محققاً عندما تلقى كرة عرضية، واجه إثرها المرمى، لكنه لعبها ضعيفة في أحضان عبدالقدوس عطية، ثم لم يكمل بنزيما المباراة، للإصابته على مستوى العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، وترك مكانه للبرتغالي جواو فيليبي (جوتا) في الدقيقة 41، وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لاحت فرصة للوحدة، لكن كرة المغربي جواد الياميق مرت بجوار القائم.

الوحدة يهدر الفرص السهلة أمام مرمى الاتحاد  
أهدر الوحدة فرصة مؤكدة عندما وجد البرازيلي أنسيلمو دي مورايس نفسه أمام المرمى، ولكن كرته تصدى لها مواطنه الحارس مارسيلو غروهي، قبل أن تعود ويشتتها الدفاع.

وواصل الوحدة إهدار الفرص السهلة عندما خطف أنسيلمو الكرة من الدفاع، وواجه المرمى، لكنه لعبها قوية فوق العارضة. وكان الاتحاد قريباً من التسجيل لولا القائم الذي تصدى لكرة البرازيلي إيغور كورنادو، قبل أن تنتهي المباراة بثلاثية للاتحاد بأقدام رومارينيو وجواو وإيغور.

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