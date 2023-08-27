البحرينية يافي تهدي العرب ذهبية 3 آلاف متر موانع بمونديال ألعاب القوى

أحرزت العداءة البحرينية وينفريد موتيلي يافي لقب سباق ثلاثة آلاف متر موانع في السباق الذي أقيم اليوم الأحد، ضمن اليوم الختامي لسباقات مونديال ألعاب القوى.
الميدالية الثانية للعرب
وبهذا تمكنت وينفريد موتيلي يافي من إهداء العرب ثاني الميداليات الذهبية في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست، وفقا لوكالة «فرانس برس».
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وسجّلت يافي زمناً قدره 8:54.29 دقيقة، وهو خامس أسرع توقيت في التاريخ، لتنتزع الذهب على حساب الكينيتين بياتريس شيكبويش التي سجلت زمنا قدره 8:58.98 دقيقة حاملة الرقم القياسي العالمي، وفايث شيروتيش التي سجلت زمنا قدره 9:00.69 دقيقة، اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث توالياً.
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