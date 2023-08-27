البحرينية يافي تهدي العرب ذهبية 3 آلاف متر موانع بمونديال ألعاب القوى

القاهرة - بوابة الوسط

أحرزت العداءة البحرينية وينفريد موتيلي يافي لقب سباق ثلاثة آلاف متر موانع في السباق الذي أقيم اليوم الأحد، ضمن اليوم الختامي لسباقات مونديال ألعاب القوى.