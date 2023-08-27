ميسي يسجل مع إنتر ميامي الأميركي ويرفع رصيده إلى 11 هدفا في 9 مباريات

القاهرة - بوابة الوسط

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الاحتياط، بعد مرور نحو ساعة على مباراة فريقه إنتر ميامي ضد نيويورك ريد بول، وسجل هدفا، ليخرج فائزا 2-صفر في أول انتصار لفريقه في الدوري الأميركي لكرة القدم منذ منتصف مايو الماضي.

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وتعد هذه المباراة الأولى في الدوري الأميركي لميسي (36 عاما)، الذي رفع رصيده إلى 11 هدفا في 9 مباريات منذ انتقاله إلى فريقه الجديد، قادما من باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة حرة، بعد أن شارك في ثماني مباريات خلال شهر، ضمن رحلة ميامي نحو التتويج بكأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية، وبلوغ نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة، حسب وكالة «فرانس برس».

يعود آخر فوز لإنتر ميامي في الدوري إلى 14 مايو الماضي، عندما تغلب على نيو إينغلاند ريفولشن، ثم تبعته 11 مباراة لم يعرف فيها الفريق الفوز في الدوري المحلي، حيث خسر ثماني مباريات وتعادل في ثلاث.