اتحاد جدة يستعد لهز عرش الأرقام التاريخية في صفقة صلاح بمضاعفة العرض

القاهرة - بوابة الوسط

لا تزال المفاوضات جارية من قِبل إدارة نادي اتحاد جدة السعودي مع نادي ليفربول الإنجليزي، لشراء النجم العربي الأول وأسطورة النادي الإنجليزي، المصري محمد صلاح. وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو تقديم الجهة المفاوضة من قِبل اتحاد جدة عرضا جديدا لنادي ليفربول من أجل ضم صلاح.

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وأوضح فابريزيو، عبر تدوينة له، اليوم السبت، أن موقف ليفربول من رحيل محمد صلاح واضح، وهو عدم وجود أي نية لبيع اللاعب، مشددا على أن هذا هو الرد من قِبل مسؤولي النادي حين يجرى السؤال عن احتمالية رحيل صلاح. ونوه الصحفي الإيطالي إلى أن الجانب السعودي حسّن عرضه إلى أكثر من الضعف، لضم محمد صلاح خلال الانتقالات الصيفية الجارية، حسب ما نقله موقع «يلا كورة».

مبلغ ضخم يسيل له لعاب المسؤولين في ليفربول

أفادت مصادر، وصفتها جريدة «الشرق الأوسط» السعودية بـ«المطلعة»، بأن محمد صلاح متمسك بالانضمام للاتحاد على الرغم من نفي وكيله الذي يرغب في الحصول على مبلغ مالي أعلى. كما أشارت المصادر نفسها إلى أن الصفقة قد تُحسم في حالة واحدة، وهي تقديم مبلغ ضخم يسيل له لعاب المسؤولين في ليفربول، بحسب وصفها، من أجل التخلي عن صلاح، ليكون ربما الأغلى عبر التاريخ.

يأتي هذا في وقت أكد فيه الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، استمرار محمد صلاح مع «الريدز»، نافيا كل ما تردد بشأن احتمالية انتقاله إلى الاتحاد السعودي.

كلوب يتحدث عن موقفه من بيع صلاح

قال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي عُقد أمس الجمعة: «ليس هناك عرض رسمي للتعاقد مع صلاح، وإذا كان هناك عرض فالرد هو الرفض. مو ليس للبيع».

وأضاف: «من الصعب الحديث عن القصص الإعلامية، لأنه لا يوجد شيء يمكن الحديث عنه من وجهة نظرنا. محمد صلاح لاعب في ليفربول. هل لا يزال صلاح ملتزما مع ليفربول؟ نعم، وبنسبة 100%».

تحركات الأندية السعودية تزيد الضغوط على مدرب ليفربول

اختتم كلوب حديثه: «من الصعب التعامل مع تحركات الأندية السعودية، حيث إن فترة الانتقالات لدينا سيجرى غلقها، لكنها تظل مفتوحة هناك. أتذكر شيئا كهذا في روسيا منذ فترة طويلة. أنا متأكد تماما من أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يمكنه تغيير الموعد النهائي لإغلاق باب الانتقالات».

أحدث العروض المالية المقدمة من إدارة النادي السعودي

أبدى نادي ليفربول مرونة كبيرة، ووافق على العرض الأخير من اتحاد جدة، المقدر بـ100 مليون يورو، بينما لا يزال الألماني كلوب متحفظا على عملية البيع.

وتلقى صلاح، وفقا للمصادر، عرضا لا يمكن رفضه، حيث سيحصل على 200 مليون يورو بعقد مدته موسمان، وقد يجرى مده إلى 3 مواسم، في الوقت الذي كافح فيه «الفرعون» المصري خلال المواسم الماضية لزيادة راتبه في ليفربول إلى 400 ألف إسترليني أسبوعيا، بينما كان يتقاضى نصف المبلغ طول السنوات الماضية.