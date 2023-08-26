أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أمس الجمعة، أن مهاجمه فينيسيوس جونيور سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة أمام خيتافي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بسبب مشكلة عضلية في الساق، بعدما خرج في الدقيقة 15 من فوز فريقه 1-0 على سيلتا فيغو. وقد يغيب اللاعب البالغ عمره 23 عاماً أيضاً عن مباراتي البرازيل أمام بوليفيا وبيرو في تصفيات كأس العالم في الثامن والثاني عشر من سبتمبر المقبل على الترتيب، بخلاف مباراة خيتافي التي ستقام في الثاني من الشهر نفسه.

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أنشيلوتي قال إن الإصابة ليست خطيرة، وإنه على ثقة أن اللاعب سيتعافى في الوقت المناسب، للعودة للمنافسات بعد التوقف الدولي. وأبلغ المدرب الإيطالي الصحفيين: «عانى فينيسيوس بعض الآلام العضلية في الساق. ليست بالأمر الخطير جدا. حاول اللعب، لكنها كانت تزعجه وآثرنا استبداله»، حسب «رويترز».

هذه الإصابة العضلية الأولى التي يتعرض لها الجناح الأيسر الذي سجل 28 هدفاً، ومرر 19 تمريرة حاسمة مع ريال منذ بداية الموسم الماضي. وأضاف أنشيلوتي أن ريال لن يسعى للتعاقد مع مزيد من اللاعبين، إذ‭‬ يرى أن فريقه قوي على الرغم من تعرض حارس مرماه تيبو كورتوا، ومدافعه إيدر ميليتاو لإصابة خطيرة، ورحيل كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية، إلى الاتحاد حامل لقب دوري المحترفين السعودي.