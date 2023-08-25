مونديال القوى: ذهبية رابعة للفنزويلية روخاس.. ورقم قياسي للجامايكية جاكسون

القاهرة - بوابة الوسط

حصلت العداءة الفنزويلية يوليمار روخاس على ذهبيتها العالمية الرابعة توالياً بالوثبة الثلاثية، في محاولتها السادسة والأخيرة، الجمعة، في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست.

وسجّلت روخاس (27 عاماً) مسافة 15.08 م، لتنتزع المعدن الأصفر على حساب الأوكرانية مارينا بيك-رومانتشوك (15.00 م) التي نالت الفضية، بينما حصدت الكوبية ليانيس بيريس هيرنانديس الميدالية البرونزية (14.96 م)، حسب وكالة «فرانس برس».

من جهتها، ظفرت العداءة الجامايكية شيريكا جاكسون بذهبية سباق 200 م الثانية لها على التوالي، عندما سجّلت في بودابست ثاني أسرع زمن في التاريخ (21.41 ثانية).

الجامايكية كانت على بُعد سبعة أعشار من الثانية عن الرقم القياسي العالمي للأميركية فلورنس غريفيث-جوينر (21.34 ث العام 1988)، لكنها خطفت المعدن الأصفر على الرغم من ذلك أمام الأميركيتين غابي توماس (21.81 ث)، وبطلة العالم في 100 م شاكاري ريتشاردسون (21.92 ث).

أما العداء الأميركي نواه لايلز فأحرز ثالث ذهبية له في سباق 200 م، ليصبح أول عداء يظفر بثنائية العدو السريع (100 و200 م) منذ الجامايكي أوساين بولت في العام 2015.

وسجّل لايلز، الذي فاز نهاية الأسبوع الماضي بذهبية 100 م، زمناً قدره 19.52 ثانية، ليقتنص الذهب أمام مواطنه إيريون نايتون صاحب الفضية (19.75 ث)، والبوتسواني ليتسل تيبوغو الفائز بالبرونزية (19.81 ث).