  • Alwasat News
Atwasat

برشلونة يمدد عقد تير شتيغن حتى 2028

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 أغسطس 2023, 04:44 مساء
برشلونة يمدد عقد تير شتيغن حتى 2028
تير شتيغن يصافح خوان لا بورتا عقب تمديد العقد (حساب برشلونة على فيسبوك)
alwasat radio

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، أنه قام بتمديد عقد حارس المرمى الألماني تير شتيغن ليبقى في النادي حتى نهاية يونيو 2028.

مسيرة تير شتيغن ناجحة مع برشلونة
وأوضح برشلونة أن عقد تير شتيغن الجديد يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 500 مليون يورو، بهدف منع أي نادٍ آخر من كسر عقده.

ويقدم تير شتيغن (31 عامًا) مسيرة ناجحة للغاية مع برشلونة منذ انضمامه للنادي الإسباني العام 2014 قادمًا من بروسيا مونشنجلادباخ الألماني مقابل 12 مليون يورو.

ومثل تير شتيغن برشلونة في 379 مباراة رسمية في مختلف المسابقات حتى الآن، وسكن شباكه خلالها 368 هدفًا.

حارس برشلونة يحرز رقما قياسيا عقب الفوز على أتلتيكو
مدرب ألمانيا يستبعد «هوملس» ويستدعي مولر وتير شتيغن لتصفيات مونديال 2022

وحصد تير شتيغن مع برشلونة 16 لقبًا محليًا وقاريًا ودوليًا، ففاز بالدوري الإسباني خمس مرات، وكأس ملك إسبانيا خمس مرات، والسوبر الإسباني ثلاث مرات، كما فاز مرة واحدة بكل من دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف
صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير

صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير
ريال مدريد يواجه سيلتا فيغو.. ولقاء مثير بين فياريال وبرشلونة بالدوري الإسباني

ريال مدريد يواجه سيلتا فيغو.. ولقاء مثير بين فياريال وبرشلونة بالدوري الإسباني
أبرز مباريات اليوم بالملاعب الأوروبية

أبرز مباريات اليوم بالملاعب الأوروبية
تحسن الليرة التركية بعد تأييد إردوغان رفع الفائدة

تحسن الليرة التركية بعد تأييد إردوغان رفع الفائدة
شرطة أتلانتا تعلن توقيف ترامب بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر وتنشر صورة جنائية له

شرطة أتلانتا تعلن توقيف ترامب بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر وتنشر صورة ...
الدبيبة يعلن القبض على مخطط تفجير مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط عام 2018

الدبيبة يعلن القبض على مخطط تفجير مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط ...
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ

البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
مناصرون لبريغوجين يتجمعون أمام مقر «فاغنر» لتكريمه

مناصرون لبريغوجين يتجمعون أمام مقر «فاغنر» لتكريمه
وزيرة خارجية فرنسا تتهم روسيا بتخزين الحبوب لبيعها بأعلى سعر

وزيرة خارجية فرنسا تتهم روسيا بتخزين الحبوب لبيعها بأعلى سعر
في العدد 405: كلمة السر «حكومة جديدة»..ومصرف ليبيا ينهي الانقسام

في العدد 405: كلمة السر «حكومة جديدة»..ومصرف ليبيا ينهي الانقسام
ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان

ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان
صراع الخيمة والقصر: الحداثة المشوهة

صراع الخيمة والقصر: الحداثة المشوهة
العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم

العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم
امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب

امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب
صدمة اغتصاب امرأة وقتلها تدفع بلدية سول لزيادة كاميرات المراقبة

صدمة اغتصاب امرأة وقتلها تدفع بلدية سول لزيادة كاميرات المراقبة
«لاعبة القبلة» تطالب بمعاقبة رئيس الاتحاد الإسباني

«لاعبة القبلة» تطالب بمعاقبة رئيس الاتحاد الإسباني
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس الاتحاد الإسباني يرفض الاستقالة بسبب «هيرموسو»
رئيس الاتحاد الإسباني يرفض الاستقالة بسبب «هيرموسو»
سانتو يكشف حقيقة خلافه مع بنزيما ويهاجم وسائل الإعلام
سانتو يكشف حقيقة خلافه مع بنزيما ويهاجم وسائل الإعلام
كلوب يعلن موقف ليفربول من بيع محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي
كلوب يعلن موقف ليفربول من بيع محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي
البرلمان البرازيلي يأمر الشرطة بإحضار رونالدينيو للتحقيق في قضية احتيال
البرلمان البرازيلي يأمر الشرطة بإحضار رونالدينيو للتحقيق في قضية ...
حكم الفيديو يغزو ملاعب التنس من بوابة بطولة أميركا المفتوحة
حكم الفيديو يغزو ملاعب التنس من بوابة بطولة أميركا المفتوحة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حليمة بولند تكشف سر اتصال رونالدو بها
حليمة بولند تكشف سر اتصال رونالدو بها...
شاهد.. السوبر مان كريستيانو يتوج النصر بطلا للعرب ويحصد أول ألقابه في الخليج
شاهد.. السوبر مان كريستيانو يتوج النصر بطلا للعرب ويحصد أول ......
اتفاق نهائي.. نيمار لاعبًا في الهلال السعودي مقابل 160 مليون يورو
اتفاق نهائي.. نيمار لاعبًا في الهلال السعودي مقابل 160 مليون......
أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع الخيرية»
أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع ......
مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد
مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب ......
المزيد
فيرستابن يتصدر التجربة الأولى لسباق هولندا لفورمولا 1
فيرستابن يتصدر التجربة الأولى لسباق هولندا لفورمولا 1...
برشلونة يدين رئيس الاتحاد الإسباني في واقعة «قبلة هيرموسو»
برشلونة يدين رئيس الاتحاد الإسباني في واقعة «قبلة هيرموسو»...
برشلونة يمدد عقد تير شتيغن حتى 2028
برشلونة يمدد عقد تير شتيغن حتى 2028...
حكم الفيديو يغزو ملاعب التنس من بوابة بطولة أميركا المفتوحة
حكم الفيديو يغزو ملاعب التنس من بوابة بطولة أميركا المفتوحة...
البرلمان البرازيلي يأمر الشرطة بإحضار رونالدينيو للتحقيق في قضية احتيال
البرلمان البرازيلي يأمر الشرطة بإحضار رونالدينيو للتحقيق في ......
المزيد