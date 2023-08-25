برشلونة يمدد عقد تير شتيغن حتى 2028

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، أنه قام بتمديد عقد حارس المرمى الألماني تير شتيغن ليبقى في النادي حتى نهاية يونيو 2028.

مسيرة تير شتيغن ناجحة مع برشلونة

وأوضح برشلونة أن عقد تير شتيغن الجديد يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 500 مليون يورو، بهدف منع أي نادٍ آخر من كسر عقده.

ويقدم تير شتيغن (31 عامًا) مسيرة ناجحة للغاية مع برشلونة منذ انضمامه للنادي الإسباني العام 2014 قادمًا من بروسيا مونشنجلادباخ الألماني مقابل 12 مليون يورو.

ومثل تير شتيغن برشلونة في 379 مباراة رسمية في مختلف المسابقات حتى الآن، وسكن شباكه خلالها 368 هدفًا.

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وحصد تير شتيغن مع برشلونة 16 لقبًا محليًا وقاريًا ودوليًا، ففاز بالدوري الإسباني خمس مرات، وكأس ملك إسبانيا خمس مرات، والسوبر الإسباني ثلاث مرات، كما فاز مرة واحدة بكل من دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.