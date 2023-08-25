سانتو يكشف حقيقة خلافه مع بنزيما ويهاجم وسائل الإعلام

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الاتحاد السعودي نونو إسبيرتو سانتو حقيقة وجود خلاف مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وذلك بعدما سجل النجم الفرنسي أول أهدافه في الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز الفريق برباعية نظيفة على الرياض.

الخلاف مع بنزيما «كلام فارغ»

وقالت تقارير إن علاقة كريم بنزيما باتت متوترة بمدربه البرتغالي، وإنه يرى أن النجم الفرنسي لا يناسب طريقة لعبه، كما أنه لم يطلب التعاقد معه.

وأضافت تلك التقارير أن كريم بنزيما يشعر بالاستياء من المعاملة التي يتلقاها من المدرب البرتغالي، ورفضه حصول اللاعب الفرنسي على شارة القيادة.

وخلال مؤتمر صحفي نفى سانتو صحة ما جاء في تلك التقارير، وقال إن كل من يعرفه يدرك تماما أن هذا كلام فارغ، حسبما نقلت وكالة «رويترز».

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وأضاف: «علاقتي بجميع اللاعبين جيدة، لدينا مجموعة رائعة ونحن سعداء لوجود بنزيما تحديداً، كما أن اللاعب نفسه سعيد وهذا ما يمكن رؤيته على أرض الملعب، هو يستمتع باللعب للاتحاد».

وهاجم سانتو وسائل الإعلام التي أوردت تلك التقارير وقال إنه يعرف من أين تأتي هذه الأخبار لكنه لا يهتم بها لأن الاتحاد لديه مجموعة قوية ومتماسكة.