أبرز مباريات اليوم بالملاعب الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

تبدأ جولة جديدة في عدد من المسابقات المحلية بالملاعب الأوروبية، اليوم الجمعة، لتتواصل على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.