أبرز مباريات اليوم بالملاعب الأوروبية

تبدأ جولة جديدة في عدد من المسابقات المحلية بالملاعب الأوروبية، اليوم الجمعة، لتتواصل على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.
مواجهات قوية في الدوريات الأوروبية
وفيما يلي أبرز المباريات التي تقام في الدوريات الأوروبية بتوقيت ليبيا:
الدوري الإنجليزي:
- تشيلسي × لوتون تاون 10 مساء
الدوري الإسباني:
- لاس بالماس × ريال سوسييداد 7:30 مساء
- سيلتا فيغو × ريال مدريد 9:30 مساء
الدوري الألماني:
- لايبزيغ × شتوتجارت 8:30 مساء
الدوري الفرنسي:
- نانت × موناكو 9:30 مساء
الدوري البرتغالي:
- إستريلا أمادورا × إستوريل برايا 9:15 مساء
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