البريطاني جوش كير يحرز ذهبية 1500 متر بمونديال ألعاب القوى

القاهرة - بوابة الوسط

حقق العداء البريطاني جوش كير مفاجأة كبرى بفوزه بالميدالية الذهبية لسباق 1500 متر عدو في مونديال ألعاب القوى.

تفوق كير على إنغيبريغستين

وتفوق جوش كير على المرشّح الأبرز النرويجي ياكوب إنغيبريغستين الذي حلّ ثانياً في مونديال ألعاب القوى بالعاصمة المجرية بودابست اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة «فرانس برس».

- الإسبانية ماريا بيريس تحرز ذهبية المشي لمسافات طويلة في مونديال ألعاب القوى

- الإثيوبية غوداف تسيغاي تحرز ذهبية 10 آلاف متر بمونديال ألعاب القوى

ومني إنغيبريغستين بالمصير نفسه الذي عاشه في مونديال يوجين العام الماضي، عندما كان مرشحاً وخسر أمام البريطاني أيضاً جايك وايتمان الغائب عن منافسات المجر بسبب الإصابة.