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البريطاني جوش كير يحرز ذهبية 1500 متر بمونديال ألعاب القوى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 أغسطس 2023, 09:38 مساء
البريطاني جوش كير يحرز ذهبية 1500 متر بمونديال ألعاب القوى
البريطاني جوش كير لحظة عبوره خط النهاية للسباق اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 (فيسبوك)
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حقق العداء البريطاني جوش كير مفاجأة كبرى بفوزه بالميدالية الذهبية لسباق 1500 متر عدو في مونديال ألعاب القوى.

تفوق كير على إنغيبريغستين
وتفوق جوش كير على المرشّح الأبرز النرويجي ياكوب إنغيبريغستين الذي حلّ ثانياً في مونديال ألعاب القوى بالعاصمة المجرية بودابست اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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ومني إنغيبريغستين بالمصير نفسه الذي عاشه في مونديال يوجين العام الماضي، عندما كان مرشحاً وخسر أمام البريطاني أيضاً جايك وايتمان الغائب عن منافسات المجر بسبب الإصابة.

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