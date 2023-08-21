غرينوود خارج أسوار «أولد ترافورد» بعد اتهامات بالاعتداء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإثنين، عن توصله إلى اتفاق للانفصال عن مهاجمه الشاب مايسون غرينوود، بعد مواجهته اتهامات بمحاولة اعتداء.

وأوقف غرينوود (21 عامًا) في يناير 2022 بعد بث شريط فيديو يظهر شابة بوجه دموي وكدمات على جسدها، مع عبارة «إلى كل من يريد معرفة ما فعله مايسون غرينوود بي فعلًا»، حسب «فرانس برس».

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أفرج عنه بكفالة في فبراير 2022 قبل أن يعاد سجنه لخرقه الشروط القانونية، ليخرج مجددًا من السجن في أكتوبر الماضي. أسقطت تهم محاولة الاغتصاب والاعتداء عنه في فبراير الماضي، بعد انسحاب الشهود الرئيسيين والأدلة الجديدة التي كشف النقاب عنها.