برشلونة يعيد إعارة الأميركي ديست إلى آيندهوفين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن برشلونة، اليوم الإثنين، إعارة ظهيره الأميركي الأيمن سيرجينيو ديست إلى آيندهوفن الهولندي حتى 30 يونيو 2024.

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وتتضمن صفقة الإعارة أيضًا خيارًا لشراء ديست الذي لعب الموسم الماضي معارًا إلى ميلان، ووصل ديست إلى برشلونة في 2020 قادمًا من أياكس الهولندي في صفقة بلغت قيمتها 21 مليون يورو، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

ولعب ديست في البرسا كظهير أيمن، وأحيانًا كلاعب وسط. وفي أول موسمين له مع البرسا لعب 72 مباراة، 56 منها أساسيًا، قبل أن يشارك في 14 مباراة في موسم 2022-2023 مع النادي الإيطالي.