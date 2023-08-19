حلم الثنائية يدفع مسؤولي الدوري السعودي لتقديم عرض جديد لميسي

القاهرة - بوابة الوسط

لا يزال بريق التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يسيل لعاب مسؤولي الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك على الرغم من رفض اللاعب من قبل التوقيع لأحد الأندية السعودية وتفضيله الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأميركي.

محاولات إضافة ميسي لكوكب النجوم

وعلى الرغم من مشاركة ميسي في المباريات مع إنتر ميامي الأميركي بالفعل، إلا أن تقارير صحفية سعودية ما زالت تتحدث عن قرب تجديد المساعي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني وجلبه للدوري السعودي.

وذكرت جريدة «البلاد» السعودية أن صندوق الاستثمار السعودي يرغب في تقديم عرض جديد للتعاقد مع ليونيل ميسي، لجلب نجم جديد يضاف لقائمة النجوم البارزين الذين نجح الدوري السعودي في استقطابهم خلال الفترة الماضية وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي نيمار جونيور، والفرنسيان كريم بنزيما ونغولو كانتي.

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وقالت جريدة «البلاد» إن المحادثات بين صندوق الاستثمارات السعودي ومسؤولي نادي إنتر ميامي الأميركي ستبدأ في غضون أيام قليلة بهدف الاتفاق على انتقال ميسي لأحد الأندية السعودية ولو على سبيل الإعارة خلال موسم 2023-2024.

من جانبها، قالت جريدة «ميرور» البريطانية، اليوم السبت: إن حلم «ثنائية ميسي ورونالدو» لا يزال يراود مسؤولي الدوري السعودي، وهناك رغبة قوية في جمع اللاعبين وجهًا لوجه مرة أخرى للمرة الأخيرة في مسيرتهما الكروية.