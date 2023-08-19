شفيونتيك في نصف نهائي بطولة سينسيناتي الأميركية للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

حجزت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، مقعدها في الدور نصف النهائي لدورة سينسيناتي الألف في كرة المضرب، الجمعة، على غرار المصنفة ثانية البيلاروسية أرينا سابالينكا.

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واحتاجت البولندية إلى ساعة و31 دقيقة للخروج منتصرة على بطلة ويمبلدون التشيكية ماركيتا فوندروشوفا العاشرة 7-6 (7-3) و6-1، من أوّل مشاركة لها في ربع نهائي الدورة الأميركية التي لم تذهب فيها سابقا إلى أبعد من الدور الثالث في أربع مشاركات، محققة فوزها الثاني على فوندروشوفا من أصل مواجهتين بينهما، حسب «فرانس برس».

شفيونتيك تفرض أفضليتها في المجموعة الثانية

وبعد مجموعة أولى خسرت فيها كل من اللاعبتين شوطين على إرسالها ما اضطرهما لخوض شوط كسر التعادل، فرضت شفيونتيك أفضليتها في المجموعة الثانية وكسرت إرسال منافستها التشيكية ثلاث مرات، لتنهيها 6-1.

وقالت البولندية إنها «سعيدة حقا بما قدّمته»، مع الاعتراف أنه ليس من السهل التأقلم مع طريقة لعب فوندروشوفا، موضحة «بعد المجموعة الأولى، كنت عازمة على القتال في كل كرة».