هاري كاين يشق طريقه ضمن رباعية مع بايرن ميونيخ في «بوندسليغا»

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المهاجم الإنجليزي هاري كاين بداية مثالية في الدوري الألماني لكرة القدم، بقيادته فريقه الجديد بايرن ميونيخ إلى العودة منتصراً من ملعب فيردر بريمن 4-0 في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، وذلك بتمريره كرة الهدف الأول وتسجيله الثاني.

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وأظهر هداف توتنهام الإنجليزي السابق أنه قادر على التأقلم سريعاً مع فريق المدرب توماس توخل الذي بدأ مشواره في الدوري بشكل مخالف لظهوره نهاية الأسبوع الماضي في مباراة الكأس السوبر حيث خسر على أرضه أمام لايبزيغ 0-3 بمشاركة كاين كبديل، حسب «فرانس برس».

بايرن ميونيخ يعول على قائد المنتخب الإنجليزي

ويعول بايرن على قائد المنتخب الإنجليزي في محاولة لسد الفراغ الذي خلفه الموسم الماضي البولندي روبرت ليفاندوفسكي برحيله إلى برشلونة الإسباني. صحيح أن بايرن تمكن من إحراز لقب الدوري للموسم الحادي عشر توالياً، إلا أنه ظهر بصورة الفريق الهش وانتظر حتى المرحلة الختامية لحسم اللقب بفارق الأهداف فقط عن غريمه بوروسيا دورتموند.

وفي محاولة منه لسد الفراغ الذي تركه ليفاندوفسكي، قرر بايرن الخروج عن تحفظه التقليدي في سوق الانتقالات وتعاقد مع كاين حتى 2027 في صفقة مقدرة بمئة مليون يورو، لتكون الأعلى في تاريخ الـ«بوندسليغا».