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نيمار في تشكيلة البرازيل بتصفيات مونديال 2026.. واستبعاد باكيتا بسبب قضية مراهنات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 12:25 مساء
نيمار في تشكيلة البرازيل بتصفيات مونديال 2026.. واستبعاد باكيتا بسبب قضية مراهنات
النجم البرازيلي نيمار لحظة وصوله السعودية. (فرانس برس)
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استدعى مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم فرناندو دينيز النجمين نيمار وفينيسيوس جونيور للمباراتين الافتتاحيتين ضمن تصفيات مونديال 2026، فيما استبعد لوكاس باكيتا الذي يواجه تحقيقا متعلقا بالمراهنات في بريطانيا.

وبعد خيبة الإقصاء من ربع نهائي مونديال قطر 2022 أمام كرواتيا بركلات الترجيح، يستهل بطل العالم خمس مرات (رقم قياسي)، مشواره في التصفيات ضد بوليفيا في 8 سبتمبر في بيليم، شمال البرازيل، ثم يحل ضيفا على البيرو في 12 منه في ليما، حسب «فرانس برس».

أول تشكيلة لدينيز بعد أن حل بديلا من تيتي
وهذه أول تشكيلة يستدعيها دينيز (49 عاما) الذي حل بدلا من تيتي بعد إخفاقه في منح سيليساو لقبه العالمي السادس. وجاء استدعاء نيمار (31 عاما) متوقعا بموازاة مفاجأة انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الهلال السعودي بصفقة مالية ضخمة.

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دينيز يتحدث عن نيمار قائلا: موهبة نادرة
قال دينيز في مؤتمر صحفي في ريو دي جانيرو، الجمعة، «تحدثت إليه أخيرا، وكان راغبا وسعيدا لهذه الفرصة، يصعب إيجاد لاعب يشبهه. هو موهبة نادرة». لكن دينيز كشف أنه تخلى عن باكيتا من تشكيلة اللاعبين الـ23، بعد تقارير عن ضلوع لاعب وست هام الإنجليزي، المرشح للانتقال إلى حامل لقب الدوري مانشستر سيتي، في قضية مراهنات على المباريات الرياضية.

مدرب البرازيل يتحدث عن قضية باكيتا
قال دينيز «لا يتعلق الأمر بالحكم عليه مسبقا بل على العكس: يتعلق بحمايته، السماح لباكيتا بحل المسألة، أبواب سيليساو ستبقى مفتوحة له بمجرد أن يتمكن من حل المسألة بشكل إيجابي».

تشكيلة منتخب البرازيل المنتظرة
- حراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنجليزي)، بينتو (أتلتيكو باراناينسي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي).

- الدفاع: دانيلو (يوفنتوس الإيطالي)، فاندرسون، كايو هنريكي (موناكو الفرنسي)، رينان لودي (مرسيليا الفرنسي)، غابريال ماغالهايس (أرسنال الإنجليزي)، إيبانيز (الأهلي السعودي)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نينو (فلوميننسي).

- الوسط: أندري (فلوميننسي)، برونو غيمارايش (نيوكاسل الإنجليزي)، كازيميرو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جولينتون (نيوكاسل الإنجليزي)، رافايل فيغا (بالميراس).

- الهجوم: أنتوني (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، غابريال مارتينيلي (أرسنال الإنجليزي)، ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون الإنجليزي)، نيمار (الهلال السعودي)، ريشارليسون (توتنهام الإنجليزي)، رودريغو، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني).

مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم فرناندو دينيز. (فرانس برس)
مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم فرناندو دينيز. (فرانس برس)
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